Doctrine lève 2 millions d'euros

Doctrine est un moteur de recherche juridique qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier la recherche, la veille et l'analyse de décisions de justice, à destination aujourd'hui des avocats.

Doctrine.fr exploite le Big data de la justice afin de trouver facilement la jurisprudence et d'analyser les décisions pour, par exemple, déterminer la moyenne des indemnités prud'homales accordées au tribunal.



« Les avocats vivent un moment crucial de leur histoire où ils doivent se doter d'outils numériques puissants pour éviter l'uberisation que représentent par exemple DemanderJustice et RocketLawyer. Hélas, les solutions des acteurs traditionnels (LexisNexis, Dalloz) ne sont pas adaptées au XXIe siècle. Nous avons donc décidé de fournir aux avocats, la puissance de l'intelligence artificielle pour enfin faire rentrer la recherche juridique dans l'ère du numérique », admet Nicolas Bustamante, co-fondateur et CEO de Doctrine.fr.

Cette pépite de la legaltech a déjà séduit plus de 5 000 avocats en leur permettant de gagner plusieurs heures de travail par semaine. Lauréat de Viva Technology Paris, le moteur de recherche est d'ores et déjà utilisé par près d'un tiers du Legal500 France.

Doctrine connaît ainsi une croissance de 15 % par semaine et entend séduire d'autres professions juridiques à commencer par les juristes d'entreprise. Le marché de la legaltech représente déjà 16 milliards de dollars aux États-Unis.