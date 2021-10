Doctolib choisit d'implanter son second site à Nantes

Doctolib, leader de la e-santé en Europe, a choisi d'installer son second site dans le ville de Nantes pour y soutenir son développement, en forte progression depuis quelques années, l'entreprise. Avec une équipe de plus de 1 400 salariés, Doctolib poursuit l'objectif de recruter 3 000 personnes dans les prochaines années, dont 500 à Nantes.

En compétition avec dix autres métropoles françaises, la ville de Nantes a été sélectionnée par Doctolib pour y implanter son nouveau siège régional. L'entreprise compte profiter des écosystèmes numérique et santé dynamiques du territoire, ainsi que de sa qualité de vie reconnue afin d'y attirer et d'y fidéliser de nouveaux collaborateurs, dont les compétences sont nécessaires à ses ambitions de développement.

« Nous cherchions une ville offrant à la fois un vivier de talents sur les métiers du numérique, des profils commerciaux, service clients, et un cadre de vie agréable pour nos collaborateurs actuels et futurs. Nantes a parfaitement rempli le cahier des charges. », déclare Matthieu Birach, DRH de Doctolib.

Figurant au classement des premières villes de France où il fait bon travailler et vivre, Nantes est également très investie dans le développement économique des acteurs des secteurs de la santé et du numérique. Doctolib, alors convaincu de la pertinence de son territoire pour accompagner sa nouvelle étape de croissance, y installera dès cet été sa deuxième antenne nationale pour accueillir 200 nouveaux collaborateurs d'ici la fin de cette année et 500 d'ici à trois ans, sur des fonctions technologiques, administratives et commerciales.

Nantes Saint-Nazaire Développement, soutien du projet d'installation stratégique

L'agence Nantes Saint-Nazaire Développement, dont la mission principale est le renforcement de l'attractivité et du développement économique du territoire de Nantes et de Saint-Nazaire, a accompagné l'implantation de Doctolib dans chacune de ses étapes clés, en partenariat avec les acteurs locaux, depuis l'automne 2019, jusqu'à son choix arrêté pour Nantes au printemps 2020, dont la stratégie territoriale de structuration de la filière Santé du Futur qu'elle soutient a été un argument décisif.

« La santé du futur est l'une des cinq filières économiques stratégiques soutenues par Nantes Métropole. Avec l'arrivée de Doctolib, c'est l'écosystème nantais en matière de santé qui est renforcé, autour du projet de futur CHU, de la recherche dans les sciences de la santé, où Nantes est à la pointe avec des chercheurs nationaux et internationaux, et de nombreuses entreprises pépites déjà présentes, accompagnées notamment par notre technopole bio tech », explique Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.