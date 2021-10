Do You Dream Up propose une réponse automatisée aux mails

Il a fallu moins de trois ans à la petite société parisienne Do You Dream Up pour commencer à se faire une place sur le marché des assistants virtuels, ces logiciels qui permettent de répondre automatiquement aux mails. Après Décathlon Belgique en décembre 2010, elle a convaincu la SNCF, EDF et la Caisse des Dépôts et Consignations.