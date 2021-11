Le cabinet nouvelle génération DJS Avocats poursuit son développement

Expert en droit des sociétés, droit des nouvelles technologies, contentieux des affaires et droit social, DJS Avocats s'inscrit dans la lignée des cabinets qui révolutionneront leur secteur. Composé d'une équipe de 12 avocats (dont trois avocats associés : David Smadja, Julien Smadja et Camille Smadja) et deux juristes, l'équipe accompagne des startups, PME, ETI et des grands comptes parmi lesquels CheckMyGuest, Lunii, Côté Sushi, Kardinal, Fabbrick, Kippit, The Sorority.

Le cabinet poursuit son développement avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau site et l'arrivée de nouveaux talents : Emma Hanoun (pôle nouvelles technologies), Baya Bouzid (pôle corporate) et Alexandra Jerusalmi Ben Soussan (pôle social) et Eden Bensimon, juriste.

Le secteur professionnel du droit évolue et doit s'adapter aux différents bouleversements de la société, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Les nouvelles technologies, la digitalisation et depuis plus d'un an et demi la crise sanitaire ont un impact sur la vie des entreprises qui ont besoin d'un accompagnement juridique. DJS Avocats s'inscrit dans une dynamique de droit « nouvelle génération » avec une équipe jeune, au plus près de sa clientèle et récemment renforcée avec trois nouvelles avocates.

« Notre cabinet est composé d'une équipe qui permet de conseiller et d'accompagner un large panel d'organisations, des start-ups aux grands comptes. Nous souhaitons avant tout offrir un service d'excellence, moderne et réactif. Depuis près de deux ans, les entreprises connaissent une période particulière qui pour beaucoup d'entre elles nécessitent un accompagnement juridique particulier et réactif. Notre mission est alors de les conseiller et leur proposer la meilleure solution possible, tant aux chefs d'entreprises qu'aux salariés. Levée de fonds, licenciements, mise en place du pass sanitaire, vaccination obligatoire, respect RGPD... les attentes des entreprises sont au cœur de l'actualité », explique David Smadja, Avocat associé DJS Avocats.

Adepte d'une approche à la fois moderne et pragmatique du droit, l'équipe de DJS Avocats s'applique à en faire un outil pratique favorisant le développement de l'activité des entreprises, en toute sécurité et au mieux de leurs intérêts juridiques et économiques.

Savoir-faire :

- Affaires et sociétés

- Start-up et scale-up

- IT / PI / Nouvelles technologies

- Contentieux des affaires

- Droit social

- Restructuring

- BSA-Air pour start-up

- Management Package (BSPCE, etc.)

Le pôle Nouvelles technologies accompagne les entreprises autour des questions du numérique : intelligence artificielle, objets connectés, Blockchain, RGPD, Big Data, legaltech, e-réputation, etc ... L'équipe met tout son savoir-faire au service des clients pour que leurs projets soient protégés et défendus au mieux de leurs intérêts.

Le pôle Corporate accompagne les sociétés dans leur vie, et notamment sur des opérations de : LBO, joint-ventures, capital-risque, restructuration internes, acquisitions et cessions d'entreprises, etc ... L'équipe conseille et représente des sociétés, des fonds d'investissement, ainsi que des dirigeants et actionnaires dans des opérations nationales et transnationales.

Le pôle Social assiste les entreprises dans la gestion quotidienne de leurs besoins en ressources humaines, la mise en place de leur CSE et la négociation d'accords, et les représente dans le cadre de contentieux devant les Conseils de Prud'hommes, les Cours d'appel, les Tribunaux Judiciaires et les Tribunaux correctionnels.