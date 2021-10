Dix-neuf apprentis parisiens récompensés au Sénat

La cérémonie s’est déroulé en présence de Jean-Pierre Bel, président du Sénat, des sénatrices et sénateurs des départements dont sont issus les lauréats. Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, ainsi que des représentants de la société civile ont honoreré de leur présence cette cérémonie de remise des trophées. Cette manifestation est l’illustration de l’intérêt que porte le Sénat à cette filière d’excellence.

Le concours, qui est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, présidée par M. Gérard Rapp, est ouvert aux jeunes en formation de niveau CAP, BEP et Bac pro. Il vise à promouvoir auprès des plus jeunes l’excellence des filières de l’apprentissage. La promotion 2013 du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » comporte 320 lauréats sélectionnés sur l’ensemble du territoire par des jurys régionaux pilotés par les Meilleurs Ouvriers de France et associant les enseignants.

Environ 90 métiers sont représentés : bâtiment et travaux publics, habitation, vêtements, coiffure et esthétique, bijouterie, communication, art des jardins et des fleurs, automobile, industrie et structures métalliques…