Diversité, structure, budget : portraits robots des directions juridiques

Si les dépenses des services juridiques et leur recours à l'outsourcing sont relativement constants, l'enquête montre quelques évolutions quant aux paramètres relatifs à la dotation en personnel et à la structure, et aborde pour la première fois le thème de la diversité.

Dans l'ensemble, 29 % des participants à l'enquête ont déclaré suivre les indicateurs de diversité en interne, avec toutefois des variations considérables selon la taille des entreprises. Parmi les entreprises qui suivent la diversité interne, 47 % ont une stratégie formelle pour s'améliorer dans ce domaine, avec des mesures à mettre en œuvre et des conséquences tangibles.

En ce qui concerne les conseillers juridiques externes au département juridique, 18 % des participants ont déclaré suivre les indicateurs de diversité. Le rapport montre également que la grande majorité (74 %) mesure spécifiquement la diversité des équipes qui traitent leurs affaires. En outre, il détaille dans quelle mesure les départements juridiques analysent la diversité au sein des entreprises qu'ils engagent (au-delà de leurs propres affaires), notamment en analysant :

Par contraste avec l'orientation vers l'action du suivi de la diversité interne, parmi ceux qui suivent la diversité des avocats externes, seul un quart a également déclaré avoir une stratégie formelle avec des conséquences tangibles pour améliorer les paramètres de diversité des cabinets auxquels ils ont recours (contre près de la moitié de ceux qui suivent la diversité en interne).

Les différences de dépenses sont importantes selon la taille des entreprises. Les services juridiques des petites entreprises enregistrent une médiane de 1,2 million de dollars US de dépenses juridiques, tandis que ceux des entreprises de taille moyenne font état d'un montant médian de 8,4 millions de dollars US, et les services juridiques des grandes entreprises d'une médiane de 64 millions de dollars US de dépenses juridiques.

Le coût de l'heure de travail d'un juriste est un indicateur relativement constant quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce coût a été calculé en divisant les dépenses totales de rémunération des juristes par le nombre de juristes du service juridique, puis en divisant par la norme du secteur, à savoir 1800 heures de travail par an. Les résultats sont similaires pour toutes les tailles d'entreprises, avec des valeurs médianes de 113, 131 et 123 dollars US respectivement pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

Les pourcentages de dépenses en technologie juridique sont également peu affectés par la taille de l'entreprise. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, indiquent que la valeur médiane de 2 % des dépenses totales est allouée aux solutions technologiques dans le département juridique. Les services juridiques dépensent le plus pour la technologie de gestion des contrats - près d'un département juridique sur quatre fait état de dépenses pour de la technologie en matière de contrats, et 42 % d'entre eux l'ont sélectionnée parmi leurs trois principaux domaines de dépenses liées à la technologie.

De grandes différences apparaissent selon le volume de chiffre d'affaires des entreprises, lorsqu'on examine le nombre de cabinets d'avocats et de prestataires alternatifs de services juridiques auxquels les organisations participantes font appel. En moyenne, les participants ont eu recours à 36 cabinets d'avocats et environ deux prestataires alternatifs de services juridiques en 2020. Les petites entreprises s'appuient sur les services de 10 cabinets d'avocats et de 0,5 prestataires alternatifs de services juridiques, les entreprises de taille moyenne engagent respectivement 36 cabinets d'avocats et deux prestataires alternatifs de services juridiques, et les grandes organisations ont fait appel en moyenne à 158 cabinets d'avocats et 5,4 prestataires alternatifs de services juridiques. Malgré l'attention croissante portée sur les prestataires alternatifs de services juridiques, seuls 12 % des participants ont déclaré faire appel à un plus grand nombre de prestataires alternatifs de services juridiques en 2020, alors que 29 % ont déclaré une augmentation du nombre de cabinets juridiques utilisés.

Les résultats montrent que dans 80 % des départements, le directeur juridique rend compte directement au directeur général de l'organisation. Dans 92 % des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards de dollars, les directeurs juridiques (« Chiefs Legal Officers » ou CLO) rendent comptent directement au PDG. Les CLO de toutes les entreprises pharmaceutiques participantes rendent compte directement au PDG, suivies par les secteurs des services financiers et bancaires (88,9 %) et de l'énergie (86,7 %).

Dans 77 % des départements juridiques, la conformité (« compliance ») est en tête de liste des fonctions gérées directement par le service juridique. Sept pour cent supplémentaires de participants ont indiqué que la fonction conformité était une division distincte au sein de l'entreprise, mais qu'elle rendait compte au service juridique, ce qui signifie qu'au total, 84 % des départements juridiques supervisent la fonction de conformité. Le droit de la vie privée (62 %) et l'éthique (59 %) sont les deux autres fonctions qui font partie du service juridique dans la plupart des organisations participantes.



Selon Veta T. Richardson, présidente de l'ACC, ce rapport est une mine d'or "pour la définition des objectifs à atteindre en matière d'opérations et de management juridiques"

Le rapport indique que les services juridiques ont tendance à comporter au moins un assistant juridique (« paralegal ») lorsqu'ils ont trois juristes, un assistant administratif lorsqu'ils ont cinq juristes et un professionnel des opérations juridiques lorsqu'ils ont sept juristes. En moyenne, les deux tiers des employés des services juridiques sont des juristes, les assistants juridiques représentent 12 %, le personnel administratif et les autres employés représentent chacun 8 %, et les professionnels des opérations juridiques représentent 6 % du total des employés des services juridiques.

Un rapport révélateur des progrès du secteur

Ce rapport présente les résultats généraux de l'enquête concernant la structure des départements juridiques, la répartition du travail, le recours aux cabinets d'avocats et les paramètres relatifs à la dotation en personnel, aux dépenses et à la diversité. Des informations chiffrées qui illustrent l'amélioration de l'efficience des services juridiques.

« Le rapport ACC/MLA Law Department Management Benchmarking Report est une ressource de premier ordre pour la communauté des juristes d'entreprise afin de suivre et de mesurer les progrès réalisés sur de nombreux paramètre. Le rapport offre aux dirigeants de services juridiques une mine de données pour des comparaisons avec leurs pairs et du benchmarking concernant divers paramètres afin d'évaluer les performances, les résultats et l'efficacité et d'adopter une approche axée sur les données pour la définition des objectifs à atteindre en matière d'opérations et de management juridiques », commente Veta T. Richardson, présidente et directrice générale de l'ACC.

« Depuis sa création en 2019, ce rapport établit la norme du secteur en matière de structuration et de maintien d'un service juridique hautement performant », ajoute Greg Richter, VP, Retained Search and Advisory Services pour MLA. « Pour la première fois cette année, nous avons interrogé les entreprises sur leurs efforts en matière de diversité et d'inclusion, qui devient une mesure de plus en plus importante au sein des organisations. »

Veta T. Richardson poursuit : « Avec près de 500 départements juridiques qui ont participé à l'étude, les données sont suffisamment approfondies pour que les départements juridiques puissent effectuer une analyse comparative personnalisée par rapport à un groupe de pairs défini, en utilisant la combinaison de caractéristiques de leur choix, telles que l'industrie, le revenu et l'empreinte géographique. Nous sommes reconnaissants pour le partenariat avec MLA, qui soutient l'équipe de recherche de l'ACC afin de fournir un rapport aussi précieux aux dirigeants actuels des départements juridique. »

Les résultats complets de l'enquête sont disponibles sur le site web de l'ACC, ventilés selon le chiffre d'affaires, le secteur d'activité, la taille du service juridique et le type d'entreprise.