Quelle que soit l'étape du développement des entreprises, le guide « Distribution digitale : les secrets d'un business sécurisé » apporte aux professionnels du marketing et de la distribution des informations et recommandations nombreuses et efficaces.

« Toutes les interactions de la chaîne de distribution ont été bouleversées par l'économie numérique. Nous avons conçu ce guide pour permettre aux professionnels du secteur d'aborder leur réflexion stratégique en ayant à l'esprit les enjeux juridiques liés. Nous avons accompagné cette approche d'une série de conseils issus de notre expérience pratique », commente Luc-Marie Augagneur, avocat associé Cornet Vincent Ségurel auteur de l'ouvrage.

Quelques exemples des conseils pratiques contenus dans ce guide :

Pour les start-ups : le guide recense les bons réflexes juridiques à adopter lorsqu'elles envisagent de développer une Marketplace ou se positionner sur une plateforme.

le guide recense les bons réflexes juridiques à adopter lorsqu'elles envisagent de développer une Marketplace ou se positionner sur une plateforme. Pour le référencement payant (SEA) : l'ouvrage explique comment il est possible, sous certaines conditions, d'utiliser la marque d'un concurrent afin d'améliorer sa propre visibilité.

l'ouvrage explique comment il est possible, sous certaines conditions, d'utiliser la marque d'un concurrent afin d'améliorer sa propre visibilité. Pour les réseaux de distribution sélective : le guide leur fournit un éclairage sur les bonnes questions à se poser avant d'autoriser ou non la vente par l'intermédiaire des plateformes et rappelle la nécessité de s'assurer de la cohérence des critères de la charte de sélectivité avec ce choix.

Un guide pratique pour répondre aux enjeux de tous les acteurs

La digitalisation a bousculé les codes de la distribution traditionnelle. Les DNVB (Digital Native Vertical Brands) notamment ont importé un nouveau modèle de vente et d'actions marketing qui a changé les codes et s'est désormais imposé au sein des grands groupes. Mais ces nouvelles pratiques ne sont pas sans soulever des enjeux juridiques majeurs. L'utilisation de plateformes digitales de vente propriétaires ou tierces (marketplaces) tout comme les moyens de traction digitaux (influenceurs et réseaux sociaux, SMO, SEO, SEA...) posent des questions innovantes de droit et de conformité règlementaire.

Ce guide vise à mettre en lumière ces zones de risques potentielles et à dessiner des solutions sécurisées pour les professionnels de la distribution, du digital et du marketing. En téléchargement libre, cet ouvrage s'adresse donc aux chefs d'entreprise, directions de la distribution, directions marketing, directions juridiques, professeurs de droit, étudiants ainsi qu'à l'ensemble des professionnels désireux de mieux comprendre les enjeux liés à la distribution en ligne.

Cet ouvrage se distingue par une analyse basée sur de nombreux conseils pratiques ainsi qu'une infographie sur les plateformes.