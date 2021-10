Distinction européenne pour le TGI de Tarascon

Il a reçu le 25 octobre, du Conseil de l’Europe, une mention spéciale du prix de la "Balance de cristal", récompensant les pratiques judiciaires innovantes dans les 47 Etats-membres. Le système associe le juge aux affaires familiales, les avocats des parties et un "auditeur d'enfant" qui met en confiance l'enfant qui n'est plus seul face au juge et lui permettant "de s'exprimer tranquillement, sans souffrance et au plus près de se besoins". Grâce à la co-audition, le juge aux affaires familiales est "en contact direct avec l'enfant" et "a la possibilité d'être plus attentif à ses dires et émotions". Quant aux parents, ils ont la garantie "d'une plus grande objectivité et d'un soutien psychologique et moral pour leur enfant".