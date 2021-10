Dissolution de l'association d'aide aux détenus Genepi

« Nous refusons de continuer à faire perdurer une association qui n'a pas été pensée comme un outil de lutte contre l'enfermement et n'a jamais servi l'intérêt des prisonnier-es », expliquent les dirigeantes de l'association dans un communiqué diffusé lundi 2 août.

En pleine crise identitaire, l'association mythique de pédagogie en milieu carcéral avait déjà renoncé, depuis 2019, à son activité historique d'ateliers et de cours en prison.

« Notre perspective de lutte ne peut être que révolutionnaire, son but est l'abolition de la taule et de toutes les formes d'enfermement. En faisant le choix de dissoudre le Genepi, il s'agit pour nous de refuser de faire des compromis sur nos convictions et de pouvoir penser par la suite d'autres moyens de luttes réellement féministes et anticarcéraux », conclut-elles.