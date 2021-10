Dispositif “Zéro pesticide” à Paris

Dans la continuité de son Plan biodiversité 2018-2024, adopté en mars 2018, la Ville accompagne ses habitants vers le jardinage naturel afin de généraliser la démarche “zéro-phyto”.

Depuis 2007, plus aucun pesticide n'est utilisé pour l'entretien des espaces verts parisiens et depuis 2015 dans les cimetières. La Ville montre ainsi son nouvel engagement en faveur de la protection de l'environnement.

Les Parisiennes et les Parisiens découvrent en ligne le kit pédagogique dédié, des tutos vidéo, des conseils et des bonnes pratiques, sur le site paris.fr et la plateforme collaborative vegetalisons.paris.fr. Afin de récupérer les produits pesticides stockés, le site répertorie les points de collectes et les Trimobiles, remorques aménagées et tractables, accessibles dans Paris.

Tout au long de l'année, la Ville accompagne ainsi les Parisiennes et les Parisiens pour qu'ils deviennent acteurs de la protection de la nature en ville à travers diverses animations : distributions de larves de coccinelle pour lutter naturellement contre les pucerons, mise à disposition d'hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux pour favoriser la biodiversité urbaine et les équilibres écologiques, distribution de graines biologiques et de bulbes adaptés à la culture à Paris, ventes de plantes du centre de production horticole municipal.

Des ateliers et des conférences seront par ailleurs proposés à la Maison du jardinage et à l'école du Breuil, notamment à l'occasion des événements “Faites le Paris de la biodiversité” du 24 mars au 24 juin et la “Fête des jardins et de l'agriculture urbaine” les 14 et 15 septembre.