Dispositif d'aide à l'embauche : 4000 euros pour les PME et les TPE

Cette nouvelle aide à l’embauche pour les PME, annoncée en début d'année par le président de la République, permet d’alléger le coût du travail dans les TPE et les PME. Versée trimestriellement, elle peut atteindre 4 000 euros pour toute embauche en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Cela équivaut, pour un salarié rémunéré au Smic, à une prise en charge à 100 % des cotisations patronales pendant deux ans. D’ores et déjà, près de 2 600 entreprises franciliennes en ont fait la demande.

Le dispositif Embauche PME, s’adresse aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic, quels que soient leurs statuts (SARL, associations, groupements d’employeurs…). « C’est un dispositif important puisque plus de 315 000 entreprises sont potentiellement concernées en Île-de-France », précise Jean-François Carenco, préfet d’Île-de-France, préfet de Paris.

Le bénéfice de cette aide financière est réservé à l’embauche d’un salarié en CDI (y compris transformation d’un CDD en CDI), en CDD de 6 mois et plus, ou en contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.

L’aide est versée chaque trimestre, à raison de 500 euros. Pour les contrats qui durent au moins deux ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 euros. Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction générale bas salaire, pacte de responsabilité et de solidarité, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)…

La demande d’aide se fait simplement puisqu’elle s’effectue dans les six mois suivant la signature du contrat de travail par l’envoi à l’Agence de service et de paiement (ASP) d’un CERFA, disponible en ligne.Chaque trimestre, l’employeur confirme sur le même site que les salariés concernés sont toujours employés dans l’entreprise.