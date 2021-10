Disparition de Maurice Bensadoun

Maurice Bensadoun, personnalité d'une grande humanité et remarquable juriste d'entreprise, est décédé. Le conseil d'administration de l'AFJE a la grande tristesse de vous faire part de la disparition de Maurice Bensadoun, administrateur de l'AFJE depuis plus de 15 ans. Toute la communauté des juristes actifs de l'AFJE s'associe à la douleur de sa famille et ses proches à qui elle présente ses plus sincères condoléances.

@ DR