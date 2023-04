Discrimination et harcèlement : le CNB mobilisé en appelle à la responsabilité collective

La réalité et la gravité des actes de harcèlement et de discrimination chez les avocats ont amené le Conseil national des barreaux (CNB) à intensifier ses actions, en créant un groupe de travail dédié à cette problématique, piloté par Anne-Marie Mendiboure, ancienne bâtonnière du Barreau de Bayonne. S’appuyant sur les travaux qui ont été menés par ce dernier, le Conseil national des barreaux a organisé un colloque sur la thématique du harcèlement et des discriminations, le 31 mars dernier. L’objectif : mobiliser le plus grand nombre, former les avocats à la lutte contre le harcèlement et les discriminations et sortir du silence. « Il était vital et nécessaire que l'instance représentative de l'ensemble des 71 000 avocats de France se saisisse particulièrement de cette question », a indiqué en ouverture de colloque Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux.

Lutte contre le harcèlement et les discriminations, la responsabilité de tous

Ce dernier a tout d’abord rappelé l’importance d’une telle journée, estimant que les réflexions sur ce sujet avancent lentement, tout comme les prises de conscience. « Notre profession ne peut pas survivre indéfiniment aux mises en cause dans les médias des cabinets souvent enclin à intervenir sur des plateaux TV ou à figurer dans des classements nationaux ou internationaux, mais qui révèlent finalement leur véritable enfer pour celles et ceux qui y travaillent », a lancé fermement Jérôme Gavaudan.

Il a également estimé qu’il en allait de la « responsabilité collective » des avocats de dénoncer et de lutter contre les situations de harcèlement et de discrimination. Une responsabilité à laquelle il prend part : « le Conseil national des barreaux, dont c'est une mission prévue par la loi, est là pour aider, notamment, et rendre homogène les règles pour l'ensemble des avocats de France ».

Parmi les mesures prises par l’institution afin d’intensifier le travail déjà accompli en ce sens, le CNB a décidé de modifier l’article 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) qui définit les principes déontologiques applicables à la profession d’avocat, afin d’y intégrer les principes de non-discrimination et d’égalité.

« La profession d’avocat est une profession qui promeut les droits de la défense (...). Nous nous devons d’être exemplaires lorsqu'il s'agit de lutter contre le harcèlement et les discriminations dont les membres de notre profession peuvent être victimes », a rappelé le président du CNB, avec d’autant plus de force que selon les chiffres avancés par Marion Coufignal, présidente de la commission droit et entreprise du CNB, « 38% de personnes déclarent avoir été victimes de harcèlement les cinq dernières années et seulement 5% des victimes entament des démarches ».

Un guide pratique pour endiguer les comportements répréhensibles

Cette journée a également été l'occasion de présenter en exclusivité le guide « harcèlement et discrimination dans la profession d’avocat » élaboré par le groupe de travail. Ce guide pratique se veut être une ressource utile pour endiguer et combattre des agissements présents dans la profession et contraires à tous ses principes, au premier rang desquels celui de dignité, élément essentiel du serment de la profession d’avocat. « C’est un outil supplémentaire dans les mains des Ordres pour améliorer la prévention et les sanctions du harcèlement et de la discrimination », a précisé Jérôme Gavaudan. Et d’ajouter : « Je veux également souligner ici le rôle majeur des Ordres à qui revient le contrôle et la sanction. Ce sont là d’immenses responsabilités et je sais que les bâtonniers et le président de la conférence des bâtonniers en tête y sont largement sensibilisés ».

« Aucune avocate, aucun avocat, peu importe son origine, son sexe, son orientation sexuelle, son âge, son handicap, etc. ne doit être victime de discrimination ou de harcèlement. Que les choses soient claires, qu'elles soient dites, nous ne le tolérons tout simplement pas, nous ne le tolérons pas », a conclu avec conviction Jérôme Gavaudan.