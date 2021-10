Dis Paris, qu'est-ce que tu fabriques ?

Avec ce guide, Nathalie Zaouati propose de partir à la rencontre d'artisans qui produisent, vivent et vendent à Paris, quartier par quartier. Au fil des pages et des arrondissements, elle présente des dizaines de métiers rares et précieux : chapelier, bijoutier, maroquinier, cadreur, horloger, luthier, confiturier, fromager… avec leur savoir-faire et leurs réalisations uniques.

En bonus, Nathalie Zaouati partage ses adresses gourmandes. Ce livre est conçu comme une grande promenade en plusieurs étapes à travers la capitale. Chacun des neuf chapitres s'ouvre sur la présentation d'un quartier avec une carte pour se repérer et un bref rappel de son Histoire.

Puis, chaque artisan fait l'objet d'un portrait détaillé qui présente son parcours professionnel et sa boutique. Le tout est illustré par de belles photos de l'auteure qui mettent en avant aussi bien le lieu, souvent atypique, que les créations uniques dans tous leurs détails.

Pour finir, des encadrés se glissent dans certaines pages pour mettre en lumière des endroits secrets qui valent le détour. Ce guide fournit toutes les clés pour se promener différemment dans la capitale et pour découvrir, au gré des flâneries, celles et ceux qui font vivre le “Made in Paris” au quotidien.