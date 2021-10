Dirigeants en difficulté : l'Etat met en place une cellule de soutien psychologique

Stress, anxiété, angoisse, panique... La situation actuelle est des plus compliquées pour les patrons. Les difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises doivent faire face durant la crise causée par l'épidémie de Covid-19 constituent en effet une véritable épreuve pour leurs dirigeants, qui voient leur carnet de commande se contracter et leur trésorerie se tendre sans certitude quant au moment où leur activité pourra pleinement repartir. Sans parler de leur responsabilité quant à leurs salariés, placés ou non en chômage partiel.

Au-delà de l'édition de mesures de soutien économique, l'Etat a donc pris l'initiative d'apporter une réponse plus humaine aux dirigeants fragilisés, qui ont besoin d'une écoute dans cette période particulièrement éprouvante, par le biais d'une hotline gratuite qui leur est dédiée.

« Ma conviction est qu'il ne faut pas laisser les chefs d'entreprise seuls dans cette période extrêmement brutale. Confrontés au risque de voir disparaître leurs entreprises et se sentant responsables du devenir de leurs salariés, ils peuvent se retrouver en situation de détresse personnelle. La démarche que nous initions vise à apporter un soutien psychologique appropriée à ces situations individuelles. La solidarité et la bienveillance seront deux valeurs clé pour sortir collectivement de cette crise : je salue à ce titre l'engagementd'Harmonie Mutuelle, de CCI France et de CMA France qui soutiennent à nos côtés l'association APESA et j'invite tous les institutionnels intéressés par cette initiative à nous rejoindre très rapidement », a déclaré Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie.

Mis en place à compter du lundi 27 avril, le numéro vert 0805 65 505 0 permet ainsi aux dirigeants en détresse de bénéficier d'une première écoute et d'un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.

Pierre Goguet, président de CCI France, estime quant à lui que « la période est d'une violence inouïe pour les chefs d'entreprises. Les collaborateurs des CCI organisés en cellules d'appui agissent déjà comme des sentinelles pour détecter les signaux faibles d'extrême détresse. Face à l'ampleur du phénomène, il apparait important de renforcer le dispositif de soutien psychologique par une formation spécifique et rapide de nos collaborateurs gérant les hotlines, par un numéro vert national et par des cellules de professionnels en proximité pour les situations les plus alarmantes ».

Pour ces dernières, les dirigeants les plus préoccupés se verront proposer, s'il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d'une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé.