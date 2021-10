Directeur juridique : plus qu'un juriste, un chef d'orchestre

Face aux impératifs de la mondialisation et à la globalisation du droit, la carrière des DJ a profondément évolué ces dernières années. L'étude apporte des éléments de compréhension pour leur permettre de devenir acteurs de leur parcours professionnel.

L'enquête réalisée auprès de DJ, de fonctions RH, de professionnels du recrutement et également de directeur général, secrétaire général et DAF portait sur quelques thématiques majeures concernant le métier de DJ, à savoir leur pratique de recrutement (critères et freins), leur poursuite de carrière ainsi que les formations et parcours qu'ils empruntent. Deux points saillants émergent de cette étude.

Acteur du développement de son entreprise

Le DJ se renforce en tant que véritable business partner et est un acteur du développement de son entreprise. Cette fonction demande une compréhension globale de l'entreprise et de ses métiers pour proposer des solutions pragmatiques, au-delà des enjeux réglementaires et législatifs.

Il est par ailleurs attendu du DJ une vision stratégique (71 %), des qualités de manager (60 %), une capacité à gérer les risques (57 %) et d'être un fin négociateur

(49 %). La gestion de crise est une compétence également demandée et considérée comme importante par 83 % des recruteurs. L'objectif est d'acquérir une véritable reconnaissance au sein des instances de direction, comme fonction créatrice de valeur et d'innovation.

Pour Stéphanie Fougou, DJ du groupe AccorHotels, le directeur juridique ne doit pas se contenter de maîtriser l'ensemble des réglementations mais aussi « s'inscrire profondément au cœur du business, devenir une valeur ajoutée pour l'entreprise ». Ses conseils doivent par conséquent « être créateurs de valeur à la fois dans la gestion du risque immédiat et dans la protection et la pérennité de l'activité de l'entreprise sur le long terme ».

« Pour ce faire, il doit devenir un partenaire indispensable des autres départements en facilitant la mise en œuvre de leur activité. La réputation du directeur juridique comme "empêcheur de tourner en rond" n'a plus lieu d'être », ajoute l'ex-présidente de l'AFJE.

Expert qui doit développer ses soft skills

Si les compétences techniques restent un socle, il apparaît clairement que le regard des employeurs et recruteurs pour les DJ à mi-carrière se déplace sur les capacités relationnelles et managériales : savoir communiquer (62 %), convaincre (64 %), fédérer (66 %), etc. Ainsi, 87 % des recruteurs recherchent une expérience managériale réussie. Ces compétences sont aussi importantes que l'expertise technique.

Antoine Henry de Frahan, consultant de FrahanBlondé qui organise des formations sur ce sujet depuis 16 ans, définit les soft skills comme « l'art de nouer, de nourrir et de développer des relations positives, fructueuses avec d'autres personnes (clients, prospects, associés, collaborateurs...) ». Car là est tout l'enjeu du DJ : réussir à valoriser et à mettre en avant ces compétences pour favoriser les relations humaines au sein de son entreprise dans le souci d'assurer la pérennité son activité.