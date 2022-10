DiliTrust Conference : rendez-vous en octobre pour son édition 2022 !

Ainsi, le jeudi 20 octobre, de 8h45 à 17h45 à Paris, les acteurs de l’écosystème juridique en France et en Europe pourront participer à une journée construite autour d’une thématique claire et définie : “Boost your legal impact”. Une nouvelle occasion de se rassembler pour une journée dédiée aux membres des directions juridiques, conseils d’administration et comités.

Le monde, les pratiques et les menaces évoluent. Les services juridiques font partie intégrante des axes stratégiques internes à utiliser pour solidifier les organisations. Ils doivent suivre le rythme des actualités et s’imposer encore davantage pour garantir l’efficacité opérationnelle des équipes et la protection des entreprises.

Et c’est bien dans cet objectif que DiliTrust organise cette journée : sensibiliser, informer, faire découvrir et émerger de nouvelles idées pour une gouvernance d’entreprise plus sûre, plus performante et une dématérialisation des processus juridiques la mieux adaptée aux besoins métiers de notre cible.

La conférence se déroulera autour des thématiques de la transformation digitale des directions juridiques et des instances de gouvernance, de la sécurité des données, de la souveraineté numérique et des enjeux endogènes et exogènes à l’écosystème des LegalTech.

Au programme, des conférences découverte sur les modules de la suite DiliTrust Governance avec la mise en lumière du module de gestion des contrats renforcée par l’intelligence artificielle d’Hyperlex, des ateliers, une table ronde sur les legal operations, du networking et la participation d’invités de marque.

Chaque intervenant pourra apporter sa vision et son expertise aux convives afin de leur offrir une nouvelle perspective sur l’évolution actuelle de leur métier mais également sur les transformations à venir.

Parmi eux, Philippe Dessertine, invité d’honneur, est un économiste influent, auteur, orateur, consultant et professeur. Les dirigeants font ponctuellement appel à ses connaissances pour anticiper les crises qui secouent des nations entières. En effet, Philippe est aussi et surtout un futurologue, un visionnaire. Par son analyse et sa compréhension du monde et de ses enjeux, il prédit les conséquences potentielles relatant d’évènements passés et/ou présents. Un concentré d’informations précieuses pour les Legal Ops qui travaillent à la sécurité de demain.