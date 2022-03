Digiteurs Place : nouveau parcours lancé par la CCI

Digiteurs Place s'articule autour d'un parcours décliné en rencontres conviviales et huit ateliers, conçus par les experts numériques de la CCI Val-de-Marne. Objectif : favoriser les rencontres conviviales, et rassembler les dirigeants du département autour de sujets numériques porteurs et incontournables. Par cette initiative, la CCI souhaite mettre l’accent sur les tendances digitales à potentiel que doivent connaître les chefs d’entreprises pour booster leur croissance.

Les participants au parcours Digiteurs Place pourront tisser des liens de proximité entre entrepreneurs lors de trois petits déjeuners et bénéficieront d'un accompagnement individuel, mené par les conseillères numériques du Val de Marne.

Les dirigeants accèderont également à des ressources via le groupe LinkedIn dédié aux participants à Digiteurs Place. Le parcours commence le 4 avril, date du premier atelier et se clôturera en décembre. Le nombre de places est limité : 20 entreprises pourront rejoindre Digiteurs Place.

Seules les entreprises de plus de 10 salariés sont éligibles au parcours “Digiteurs Place”. Appel à candidatures sur le site de la CCI Val-de-Marne jusqu’au 25 mars : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/digiteurs-place