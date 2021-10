Digitalisation : non prioritaire pour la plupart des entreprises, à l'inverse du cloud

Sage, leader du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, a récemment dévoilé les premiers résultats de son étude sur la digitalisation des entreprises à l'heure de la crise sanitaire. Si beaucoup d'entre elles ont pris conscience des bénéfices du cloud, ce n'est pas le cas s'agissant du caractère prioritaire de la transformation digitale et sa mise en œuvre est encore loin d'être homogène.

Selon l'étude, 33 % des répondants indiquent utiliser une solution cloud et seuls 3 % s'y sont mis lors du premier confinement, au moment même où le Gouvernement a pris des mesures pour aider au diagnostic numérique. Ce dernier a ensuite, dans le cadre du Plan France Relance qui vise particulièrement à aider les TPE/PME, annoncé un financement de 3 millions. « Dans le contexte actuel, la gestion des finances, des ressources et des stocks est plus que jamais une priorité pour les dirigeants qui ont besoin de solutions efficaces pour travailler autrement, gérer le quotidien et mieux se préparer pour l'avenir. Pour autant, l'étude révèle qu'en matière de digitalisation, il ya encore beaucoup de pédagogie autour de la transformation numérique et de la transition vers le cloud. Une chose est sûre cette transformation doit être accompagnée. Elle doit se faire sans rupture afin qu'il n'y ait pas de perte de repères et d'historicité des données pour les utilisateurs », commente Pacôme Lesage, VP Products, Sage Europe du Sud.

Des priorités qui varient selon les entreprises

Toutes les entreprises ne font pas de la transformation numérique la même priorité. En effet, 56 % des répondants de l'étude affirment que la transformation digitale n'est pas encore un projet actif ou simplement à l'étude. Un chiffre qui atteint 66 % dans les secteurs de l'industrie et du BTP. Pour autant, cette période de relance est propice aux changements au sein des entreprises, s'agissant par exemple des considérations de RSE, pour 52 % des entreprises, suivies par la transformation digitale (32 %), du développement de la mobilité des collaborateurs, de la révision des process managériaux et de la croissance externe. Le développement international n'arrive qu'en dernière position. Concernant la transformation digitale, la crise sanitaire a initié ou accéléré certains changements : si seulement 7 % ont lancé le mouvement durant la période, un répondant sur deux se dit tout de même concerné par cette problématique.

Difficile perception des bénéfices en l'absence d'expérience

Parmi les 56 % de répondants affirmant que la transformation digitale n'est pas un projet actuellement, 70 % des répondants en attendent a minima un bénéfice collectif et 63 % un bénéfice individuel. A ce titre, l'étude met en avant que les entreprises qui ont entamé ou achevé leur transformation digitale sont persuadées de ses bénéfices individuels et collectifs. En effet, 75 % affirment qu'elle a amélioré la qualité de leur travail individuel et 46 % disent travailler sur des projets ou missions à plus forte valeur ajoutée. En matière de bénéfice collectif, la transformation digitale a permis une meilleure accessibilité aux documents et informations, une meilleure gestion du temps et une productivité accrue. A contrario, les collaborateurs des entreprises qui n'ont pas investi dans la transformation digitale sont moins nombreux à y voir des bénéfices, 47 % d'entre eux étant plutôt d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que la transformation digitale pourrait améliorer la qualité de leur travail et 35 % qu'elle pourrait leur permettre de travailler sur un plus grand nombre de projets et leur libérer du temps. En outre, 74 % d'entre eux ne pensent pas qu'une telle transition leur permettrait de prendre en charge de nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise. « Tout l'enjeu est désormais de convaincre des apports réels de la transformation numérique, qui n'est ni un effet de mode ni une futilité. Les décisionnaires qui ont fait l'expérience de la gestion d'entreprise grâce aux outils numériques ou cloud en sont devenus les ambassadeurs et témoignent de leur efficacité, aussi bien sur un plan individuel que collectif. Quels que soient les outils choisis, la gestion de l'entreprise est clé pour en assurer la croissance et la résilience », conclut Pacôme Lesage.