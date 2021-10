Digital, renforcement de l'esprit d'équipe… Après la crise, les entreprises revoient leurs priorités

Il y a 15 mois, les entreprises françaises subissaient de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19. Entre confinements successifs et télétravail, ces dernières ont dû revoir leur manière de travailler. Si aujourd'hui, les contraintes sont de moins en moins importantes, cet épisode a laissé des traces et a poussé les dirigeants à revoir leurs priorités. Exec Avenue a interrogé 250 PME, ETI et grandes entreprises pour connaître leurs nouvelles priorités. Cette étude a été menée du 20 mai au 1er juin 2021 auprès de plus 250 dirigeant(e)s d'entreprises (toutes tailles et tous secteurs confondus), via un questionnaire auto administré en ligne sur la plateforme SurveyMonkey.

Il ressort de cette enquête que 78 % des dirigeants souhaitent revoir leur stratégie de business dans les prochains mois. Ils entendent principalement améliorer la valeur de leur offre auprès de leurs clients (77%) et se développer sur de nouveaux segments de marché ou canaux de distribution (54%). La stratégie managériale est également remise en question puisque 59 % des dirigeants souhaitent la revoir. Cette volonté est encore plus présente chez les dirigeants d'ETI (70%). Ces modifications passent principalement par une plus grande responsabilisation des équipes en mode entrepreneurial (68%), un renforcement du rôle du manager comme coach (47%) ou par le renforcement de la place du collectif dans l'entreprise (43%) après des mois de travail à distance.

Renforcer le digital, les relations clients et les services commerciaux

Sur l'ensemble des entreprises interrogées, les trois services que les dirigeants souhaitent développer les services commerciaux (48 %), le digital (38 %) et les relations clients (24 %). Les gouvernances d'entreprises sont également remises en question chez 42 % des sondés. Cela passe par la création de nouvelles instances dans 41% des cas, la relève des dirigeants dans 37%, ou par une évolution du Comex ou du Codir (29 %).

En conclusion, on observe que la crise a, dans une très grande majorité des entreprises, bouleversé l'ordre des priorités et a entraîné une remise en question chez les dirigeants qui cherchent des solutions pour continuer à se développer en se réinventant en fonction des nouvelles contraintes et problématiques apparues avec la crise sanitaire.