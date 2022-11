Digital InPulse Paris 2022 : les deux lauréats sont connus

Initiée par Huawei et organisée avec le Comité Richelieu, l’édition 2022 du concours Digital InPulse était placée sous le signe du « bien-être ». Les lauréats de l’étape parisienne ont été dévoilés mercredi 15 novembre dans les locaux de l’incubateur social et inclusif, L’Escalator, à Levallois-Perret.

H24Care 1er et Sporty Peppers 2nd

Le premier prix a été remis à H24Care, une startup implantée à Paris qui permet via une plateforme web de trouver un rendez-vous médical par spécialité, et qui contribue à réorienter des patients non prioritaires vers les médecins de ville afin de désengorger les urgences hospitalières. Le second est, quant à lui, revenu à une startup d’Issy-les-Moulineaux, Sporty Peppers, qui propose une solution ludique et facile d’accès pour pratiquer du sport au quotidiensans équipement dédié, depuis son domicile, seul, entre amis, en famille ou encore entre collègues, à partir d’une application.

Accompagnement et aide financière

« Notre programme Digital InPulse existe depuis bientôt 10 ans. Année après année, il s’est étoffé à mesure que l’écosystème des start-ups françaises progressait ; si bien qu’en neuf ans d’existence, nous avons su accompagner 80 entreprises françaises, tissant autant de liens entre la France et le marché chinois », a déclaré Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France. Les deux lauréats franciliens ont ainsi reçu un soutien financier de 30 000 euros pour H24Care et de 20 000 euros pour Sporty Peppers. Ils bénéficieront également d’un accompagnement dans leur développement.