Digiposte Pass : le sans-souci administratif

Selon une étude Opinion Way pour La Poste, « les Français sont résignés face aux tâches administratives ». Ainsi, 46 % des personnes interrogées considèrent ces dernières comme une contrainte nécessaire, qui demandent beaucoup d’organisation pour 74 % des sondés et trop de temps pour 63 %. Digiposte Pass, la nouveauté du groupe La Poste, est une application mobile gratuite, conçue pour accéder instantanément à l’ensemble des documents essentiels afin de finaliser un dossier d’inscription, une demande de prêt, un contrat de location, une intervention en SAV…



Comment ça marche ?



Cette application collecte, trie, classe et conserve l’ensemble des documents administratifs au sein d’un « coffre-fort » numérique qui les protègent et les rend accessible à chaque instant.

Le rapatriement et le classement horodaté des factures, relevés, avis… dans la base ultra-sécurisée est automatique.

Pour chaque demande, l’application sélectionne les justificatifs les plus récents, selon les exigences de la procédure d’une demande de prêt immobilier, d’un crédit à la consommation, à l’ouverture d’une carte client… Digiposte Pass permet, par ailleurs, d’évider les dépassements d’échéances, comme le règlement de factures et les dates d’inscription, par une programmation simple d’alertes. Digiposte Pass accompagne chaque utilisateur, au quotidien, dans la réalisation de ses démarches administratives du renouvellement de pièces d’identité à l’inscription sur les listes électorales. Elle peut également certifier l’identité de son utilisateur. Une fois encore, les partages et les envois de documents sont sécurisés. L’accessibilité et la conservation, quant à elles, sont illimitées.