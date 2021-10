Différents acteurs s'unissent en Seine – Saint Denis pour protéger les mineures de la prostitution

L'étude de l'Observatoire révélait des faits qui sans être surprenants font tout de même froid dans le dos (lire encadré ci-dessous). Ils sont particulièrement alertant sur les multiples formes de violence subies par les victimes et soulignent le besoin de comprendre les parcours de vie dans leur ensemble.

Constitué à l'initiative de la Procureure Fabienne Klein-Donati, le groupe de travail unissant les acteurs susmentionnés vient de lancer un protocole expérimental qui se donne pour objectif de mieux prendre en charge les mineures victimes de prostitution et de mieux évaluer le phénomène. Il devrait permettre un meilleur accompagnement des personnes dans le respect des compétences et savoir-faire de chacun.

95, c'est le nombre de cas de prostitution de mineurs sur lesquels la Procureure de la République en Seine-Saint Denis a été saisie en 2019

Cela passe notamment par la création d'un poste de travailleur social dont le rôle sera d'assurer le suivi des dossiers sur l'ensemble de la chaîne de prise en charge, du signalement aux mesures d'assistance en passant par l'évaluation.

Ce poste de coordination est créé au sein de l'association Amicale du Nid 93 et sera financé par le Département de la Seine-Saint-Denis via des crédits alloués par l'Etat dans le cadre de la stratégie pauvreté mise en place pour le territoire.

« Ce protocole signé par nos institutions et l'Amicale du nid, engagée depuis plus de 70 ans dans l'accueil et l'accompagnement social des personnes victimes de prostitution, inaugure un travail concret de prévention et d'accompagnement des jeunes qui se font happer par le système prostitutionnel. Avec les actrices et acteurs de terrain en lien avec ces jeunes, il faut lever le silence sur cette non-sexualité et ces nouvelles formes de violences sexuelles customisées, "glamourisées" et banalisées sur les réseaux sociaux et dans leur environnement, au profit pervers de proxénètes et acheteurs qui utilisent cette jeunesse », a réagi Patricia Léger, directrice territoriale de l'association.