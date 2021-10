Didier Picard «Les nouveaux notaires ont la chance d'arriver dans un contexte économique favorable»

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter la Chambre des notaires de Seine-et-Marne ?

Didier Picard : La Chambre est basée à Melun. J'en suis le président pour deux ans. Nous venons de réunir notre assemblée générale qui se situe exactement à mi-mandat. Cette dernière a été l'occasion de renouveler un tiers des membres de Chambre qui en compte actuellement 21. Parmi ces six nouveaux membres a été élu le nouveau vice-président, Me Julien Courtier, notaire à Meaux. Les autres élus ont, de leur côté, reçu leurs nouvelles fonctions au sein de la Chambre.

Avec l'arrivée des derniers renforts issus de la loi Macron, nous sommes à présent 222 notaires en Seine-et-Marne, alors que nous étions 170 il y a deux ans. Ces nouveaux effectifs constituent pour nous le principal enjeu d'organisation de notre Compagnie.

A.-P. : Quels sont les principaux objectifs de votre mandat ?

D. P. : Ils sont directement liés à toutes ces arrivées au sein de notre Compagnie. L'arrivée de 50 notaires en deux ans est quand même très brutale. Ma mission première, à l'instar de mon prédécesseur, maître Isabelle Arezes, est d'accueillir ces nouveaux confrères, venus de tous les horizons, pour leur faire prendre conscience qu'ils entrent dans une profession qui est parfaitement cadrée et qu'ils doivent s'intégrer au cadre et à la déontologie inscrite à notre règlement national. Si, jusqu'à présent, le notariat s'en est sorti, c'est qu'il est très structuré et que les notaires sont très unis. Nous multiplions donc les formations à la Chambre à travers lesquelles nous rappelons tous les grands principes de notre profession.

La réforme a eu deux impacts. Elle a engendré la création de nouvelles études, à travers cette procédure qui a fait couler beaucoup d'encre. La nomination en un clic, après un tirage au sort paraît si simple qu'elle occulte les véritables enjeux de la création d'un office notarial et de l'implication qu'elle exige. Certains de ces nouveaux notaires s'en sortent très bien. D'autres affrontent davantage de difficultés. Nous avons tous les cas de figure.

La loi Macron n'a pas seulement ouvert la voie aux créations. Jusqu'à présent, eu égard à leur pratique et à leur expérience, les clercs, avaient la possibilité d'être habilités dans leur étude pour recevoir les actes. La loi Macron a supprimé l'habilitation. Les clercs habilités sont ainsi devenus notaires salariés. Nous enregistrons donc également une grosse affluence de ces derniers.

A.-P. : Comment la Chambre accompagne-t-elle ces nouveaux notaires ?

D. P. : Dès l'arrivée des premiers notaires issus de la loi Macron, Maître Arezes a mis en place une procédure très cadrée à travers laquelle nous les encourageons à venir se présenter le plus rapidement possible à la Chambre. Concrètement, il se présentent à la présidence et au petit bureau – constitué du vice-président, du Premier syndic et du rapporteur, avant de découvrir les 21 membres de Chambre. Ils se familiarisent ainsi avec nos locaux et reçoivent un coffret dans lequel ils trouvent tous les éléments nécessaires à l'exercice, du règlement national aux formalités obligatoires, notamment les éléments d'informations à apposer dans l'étude. Nous les accompagnons à tous les niveaux. Trois mois après leur installation, deux membres de Chambre les rencontrent, de façon très informelle, pour vérifier que l'étude est conforme au cadre règlementaire.

Pour ces notaires fraîchement nommés, nous avons également mis en place deux jours de formation spécifique pour un tour d'horizon des formalités, de la comptabilité... et une demi-journée dédiée à la déontologie que je prends en charge personnellement, avec un membre de chambre, pour faire passer un message fort.

La Chambre de Seine-et-Marne a été pionnière sur la qualité de l'accueil que nous réservons à nos nouveaux confrères. Ces derniers en sont d'ailleurs très satisfaits.

A.-P. : Quelles sont vos actions dans le cadre des nouvelles technologies ?

D. P. : Sur ce point, la profession évolue très vite. On est déjà bien loin de l'étude poussiéreuse. En Seine-et-Marne, nous suivons la dynamique nationale. A quelques exceptions près, toutes les études sont passées à l'acte électronique. Concernant la numérisation, le défi est pour nous le zéro papier. Nous avons organisé des formations sur ce thème, mais ce n'est pas très facile d'y parvenir.

Actuellement, la grande réforme concerne l'accès des notaires au fichier immobilier, sous l'égide du Conseil supérieur du notariat. A terme, nous devrions avoir la maîtrise de la publication des actes au bureau des hypothèques. C'est l'un des gros enjeux actuels pour notre profession.

Reste que le notariat est très impliqué dans la numérisation et, en Seine-et-Marne, nous faisons tout ce que nous pouvons pour accompagner ce mouvement national.

A.-P. : Comment la Chambre accompagne-t-elle les usagers seine-et-marnais ? Menez-vous des actions de conseil à titre gratuit ?

D. P. : Oui, beaucoup. En réaction à la loi Macron, un vent de fronde du notariat avait soufflé. Pour marquer notre opposition, nous avions stoppé ces consultations gratuites dans les maisons du droit et de la justice. Elles ont été relancées depuis janvier dernier. Nous avons quatre ou cinq secteurs en Seine-et-Marne où un responsable de groupe chapeaute les notaires dédiés dans son secteur. Les consultations gratuites se font sur rendez-vous. A chaque réunion de Chambre, nous donnons également des conseils gratuits aux Seine-et-Marnais.

Fin septembre, début octobre, à l'initiative du Conseil supérieur, nous organisons une semaine dédiée à l'immobilier, sur le plan national, avec, là encore, des consultations gratuites.

A.-P. : Le thème du congrès de cette année est l'international. Quels sont les actions de la Chambre de Seine-et-Marne dans ce domaine ?

D. P. : Nous n'avons pas d'action internationale spécifique à la Chambre. L'institution seine-et-marnaise a assez peu de contact à l'international, même si nous en avons tous dans nos études. Nous incitons d'ailleurs les notaires seine-et-marnais à participer au congrès de Bruxelles.

Nous avons tout de même un confrère dans le département, maître Crowicky, notaire à la Ferté-sous-Jouare, qui est délégué au CSN pour l'action internationale, plus spécialement chargé de cibler des contacts avec les pays de l'Est ; la Pologne notamment.

A.-P. : Comment envisagez-vous l'avenir du notariat en Seine-et-Marne ?

D. P. : En ce moment, avec l'évolution des effectifs, c'est la question que tous les confrères se posent. La profession change très rapidement. Quand toutes les nouvelles études auront pris leur rythme de croisière, tout devrait se rééquilibrer, avec sans doute des effets de vases communicants pour la clientèle. Avant que tout cela se stabilise, nous ne savons pas très bien comment va évoluer la situation. Les nouveaux notaires ont la chance d'arriver dans un contexte économique favorable, avec notamment un marché immobilier de bon niveau. Si ce dernier connaît une baisse relative, j'espère que les nouvelles études tiendront le choc. C'est notre inquiétude.

Nous avons toujours dispensé beaucoup de conseils. Ils étaient gratuits, mais le seront de moins en moins, eu égard à une concurrence plus forte. La baisse des tarifs imposée par la loi Macron rend de plus en plus difficile les conseils gratuits, même si cette gratuité est dans notre ADN. C'est un peu l'effet pervers de cette loi, faite dans l'intérêt du client, mais qui bouleverse tellement les choses que les effets ne seront peut-être pas ceux prévus au départ.