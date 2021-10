Fidal, nouveaux président et vice-président du conseil de surveillance

Fidal vient de renouveler son conseil de surveillance, élu par l'assemblée générale des actionnaires du cabinet. Didier Millot et Dominique Lemaire ont été respectivement nommés président et vice-président pour un mandat de trois ans. Ils succèdent à Dominique Davodet et Eric Joanne.

Avocat spécialisé en droit social, Didier Millot débute sa carrière au sein de Fidal en 1983, dans les bureaux de Nancy et de Metz jusqu'en 1995. Il est promu directeur du département droit social dans l'ancienne direction régionale (DR) de Besançon. En 2000, il reprend le chemin de la direction régionale de Nancy pour y occuper ces mêmes fonctions, avant d'endosser en 2009 la responsabilité de la direction régionale, aujourd'hui renommée Grand Est, au côté de Benoit Hertfelder. Membre du bureau de Fidal Formation, Didier Millot dispose d'une expertise reconnue en matière de négociation collective et de délégation de pouvoirs. Il intervient par ailleurs au sein de l'université de Lorraine, pour le compte du DJCE et du master 2 droit du travail.

Avocat spécialisé en droit des sociétés, Dominique Lemaire rejoint Fidal en 1985, à Rennes. Il devient co-directeur du bureau de Vannes en 1990, puis celui de Blois en 1994. Depuis 2013, il y occupe les fonctions de co-directeur, en compagnie d'Eric Berthome. En outre, il co-anime l'activité capital investissement au sein de la DR Val de Loire Océan.

Le Conseil de surveillance a notamment pour mission d'agréer les nouveaux actionnaires et de nommer le directoire. Celui-ci est actuellement composé de Régis Lassabe, président, et Yves de Sevin, directeur général, réélus en 2016 pour un mandat de quatre ans.