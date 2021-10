Didier Kling, nouveau président de la CCI Paris – Ile-de-France

Les 92 nouveaux membres que compte l'assemblée de la CCI Paris – Île-de-France ont été élus à l'issue des récentes élections consulaires. Ils représentent pour cinq ans les 650 000 entreprises franciliennes.



L'assemblée générale a élu Didier Kling à la présidence de la chambre. Né en 1949, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit et d'un diplôme d'expert-comptable, le nouveau président dirige le cabinet Didier Kling & Associés, cabinet d'expertise comptable qu'il a créé en 1979. Il est également commissaire aux comptes depuis 1978, expert auprès de la Cour d'appel de Paris depuis 1983, expert agréé par la Cour de cassation depuis 1999 et président de la Chambre nationale des conseils et experts financiers (CNCEF) depuis 2004. Didier Kling est par ailleurs membre des conseils d'administration de l'Institut français des administrateurs (IFA), de la Société immobilière du Palais des Congrès, de Viparis Holding et de Comexposium. Il était jusqu'alors vice-président trésorier de la CCI Paris Île-de-France. Succédant à Jean-Paul Vermès, le nouveau président a invité les élus et les services de la CCI Paris Île-de-France « à mener une mandature de combat centrée sur quatre priorités : mieux répondre aux attentes des entreprises, amplifier la formation des jeunes et des adultes pour les entreprises, accompagner le développement des territoires par des partenariats opérationnels, améliorer la gouvernance de la Chambre et poursuivre sa transformation ».



Le bureau de la CCI de région Paris Ile-de-France



L'assemblée générale a également élu Bruno Didier aux fonctions de vice-président trésorier, Agnès Parmentier à celle de trésorier adjoint, Cécile André-Leruste et Jérôme Frantz aux fonctions de secrétaires. Avec les huit présidents des CCI départementales et territoriales d'Île-de-France, ils constituent, autour de Didier Kling, le bureau de la CCI de région Paris Ile-de-France.



Au cours des deux dernières semaines, les huit chambres départementales et territoriales ont précédemment élu leur président :

- Danielle Dubrac en Seine-Saint-Denis,

- Gérard Delmas dans le Val-de-Marne,

- Frédéric Vernhes dans le Val-d'Oise,

- Dominique Restino à Paris,

- Emmanuel Miller dans l'Essonne,

- Jean-Robert Jacquemard en Seine-et-Marne,

- Patrick Ponthier dans les Hauts-de-Seine,

- Gérard Bachelier dans les Yvelines.