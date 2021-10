Didier Bruère-Dawson rejoint le cabinet BCLP pour y créer l'activité Restructuring

Didier Bruère-Dawson conseille depuis près de 30 ans des entreprises françaises et internationales, des investisseurs institutionnels et privés, ainsi que des Family Offices, dans le cadre d'opérations de structuration et de restructuration. Il accompagne ses clients dans leurs projets de réorganisation en France et à l'étranger en particulier dans le cadre d'opérations de distress M&A et de financements complexes et transfrontaliers.

Il intervient sur la gestion des risques liés aux procédures d'insolvabilité, de conciliation, de mandats ad hoc et de retournement. Didier Bruère-Dawson dispose d'une expertise reconnue en M&A, en financement de projets et en rachats d'entreprises en difficulté, tant d'un point de vue transactionnel que contentieux.

Son profil et son parcours sont résolument tournés vers l'international. Il gère également de nombreux dossiers domestiques, conseillant des investisseurs étrangers en France ou français à l'étranger. Sa fine compréhension des différences culturelles inhérente à son parcours professionnel dans plusieurs pays, alliée à son expérience des situations de crise et complexes, en font un interlocuteur privilégié des entreprises dans le contexte de crise actuel.

« La crise que nous traversons est unique par son modèle, sa profondeur et sa longueur. C'est aussi un accélérateur de certaines mutations annoncées depuis un certain temps. Ce sont ces étapes cruciales de transformation et de restructuration que j'accompagne. La palette d'expertises de BCLP à Paris et Londres est portée par des professionnels reconnus et expérimentés mais aussi par sa large empreinte géographique. Ce sont des atouts essentiels pour mener à bien des opérations avec de plus en plus d'aspects internationaux. Au-delà des synergies fortes, c'est la capacité à accompagner des dossiers globaux par leurs enjeux et complexes au vu du contexte, que je suis venu chercher avec les équipes de BCLP que je connais bien », précise Didier Bruère-Dawson.

« L'arrivée de Didier s'inscrit dans la dynamique de croissance du bureau de Paris et dans la stratégie internationale de BCLP de développer 3 piliers moteurs : l'immobilier, les transactions et les contentieux complexes. Son savoir-faire est complémentaire avec celui de nos équipes corporate, fiscalité, financement, social, concurrence, contentieux et immobilier. Son profil international correspond à notre ambition de répondre aux défis sans cesse plus globaux de nos clients de tous secteurs d'activité, et son approche transversale des dossiers combinée à son profil de stratège est un atout clé pour notre développement en Restructuring », complètent, Olivier Mesmin et Constantin Achillas, Managing Partners.

A propos de Didier Bruère Dawson

Avocat au barreau de Paris depuis 1989 et Solicitor au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles, Didier Bruère-Dawson a créé et dirigé les pratiques Restructuring EMEA De Gaulle Fleurance & Associés (2003-2015) puis de Brown Rudnick (2015-2020) en travaillant en France puis en Angleterre. Il a également mené de nombreux dossiers aux USA, en Europe et en Asie ou dans les pays du Golfe. Il rejoint BCLP en février 2021 pour y créer et développer la pratique Restructuring.

Membre de l'INSOL et de plusieurs think tanks, il intervient régulièrement en France et à l'étranger sur des sujets d'actualités liés à ses domaines d'expertise, lors de conférences professionnelles ainsi que dans les médias français et internationaux. Cité depuis plus de 10 ans en France comme en Angleterre comme excellent ou incontournable pour ses activités de Restructuring large cap aux intérêts des débiteurs ou des créanciers, en distressed M&A, Venture capital et Private equity, mais aussi en contentieux Corporate et en projets immobiliers et ce, par plusieurs classements français et internationaux (Décideurs Juridiques, Magazine des Affaires, Option Finance Les Échos Legal 500 EMEA, IFLR, Best Lawyers). Il a aussi été primé par The Lawyer comme French Restructuring Lawyer of the Year en 2013, et distingué par Corporate LiveWire comme meilleur Restructuring Lawyer for France à l'occasion des Global Awards 2015.

Didier Bruère-Dawson est diplômé d'un DEA de droit commercial et de l'économie de l'Université Paris II Panthéon-Assas (1989), de l'Institut de droit des affaires de Paris (1988) et de l'Institut des hautes études internationales, Paris (1987).