Dialogue avocats-clients : une fracture numérique ?

Selon l’enquête, menée auprès d’un échantillon de 1 840 cabinets appartenant à 13 barreaux, cette faiblesse se retrouve dans les grands cabinets français qui prennent du retard sur leurs homologues anglo-saxons. Ce constat est tempéré par la dynamique actuelle qui conduit de nombreux cabinets à prendre rapidement le tournant numérique face à la pression des legalstart-up et à l’évolution des attentes des clients en matière de service et de sécurité.

« Un déficit de proximité »

Peu de petits cabinets ont un site internet. Un cabinet individuel sur trois seulement en dispose. Le taux n’atteint 9 sur 10 que pour les cabinets de plus de 10 avocats. Ces taux constatés sont plus faibles que dans les entités de taille comparable dans d’autres secteurs.

D’après l’étude de MyClercle, « les sites internet sont essentiellement des vitrines classiques destinées à rassurer les futurs clients. La partie dynamique est généralement constituée d’un formulaire de prise de contact et d’informations juridiques, fournies par des prestataires spécialisés ou plus rarement par le cabinet lui-même. Seulement un cabinet sur 100 offre sur son site des fonctionnalités réservées aux clients ». Comme l’analysent les commanditaires de l’étude, en exploitant peu le numérique pour se rapprocher de ses clients, la profession d’avocat s’expose au risque que des nouveaux venus, notamment les legal start-up, viennent la concurrencer en comblant ce qui leur apparaît comme un déficit de proximité numérique.

Un déficit de sécurité

Selon l’étude, « même si la plupart des cabinets utilisent encore le dossier papier, les échanges avec les clients se font de plus en plus sous forme numérique, mais très majoritairement de façon non sécurisée, sous forme de mails avec des pièces jointes exposées au piratage ou aux erreurs de destinataire. Seulement un cabinet français sur 100 est équipé d’espaces client sécurisés accessibles depuis son site. » Ce retard existe même pour les cabinets de plus de 100 avocats. Le « mal » paraît spécifiquement français. Seul, un grand cabinet français sur trois est équipé, contre six sur sept pour les grands cabinets anglo-saxons présents en France.

« Jusqu’à présent, l’attention de la profession s’est portée presque exclusivement sur les échanges en amont – entre les avocats et les juridictions –, probablement les mieux sécurisés d’Europe, plutôt que sur les échanges en aval – entre les avocats et leurs clients. De ce fait, la sécurité globale de l’écosystème juridique français paraît fragile, ce qui peut également renforcer la position de nouveaux venus, faisant valoir qu’une meilleure sécurité numérique s’ajoute à leur plus grande proximité. »

Les espaces numériques dédiés

Les données moyennes cachent la diversité et le dynamisme de la petite proportion de cabinets proposant des espaces d’échange à leurs clients. Ils sont présents dans les cabinets de toutes tailles, y compris individuels. Selon l’étude, « cette présence d’espaces client signale un site marchand (consultations en ligne, modèles d’actes…), une clientèle axée sur les nouvelles technologies, l’optimisation des échanges de documents liée à une spécialité (divorce, permis de conduire, recouvrement de créances…), le passage d’associés par des cabinets internationaux, la numérisation interne et l’ouverture d’une partie du dossier du cabinet au client…

Cette évolution positive est renforcée par des facteurs de changement puissants. Les espaces client sécurisés deviennent un standard auquel s’habituent les clients des avocats, personnes physiques ou entreprises. Les exigences de sécurité numérique des clients augmentent également. Et de nouvelles offres numériques très simples apparaissent, assurant sécurité et proximité dans les échanges. »

Cette étude a été réalisée avant le lancement du « cloud privé » par le Conseil national des barreaux. L’avenir proche dira si cette initiative du CNB sera assez forte pour infirmer partiellement les résultats somme toute assez peu engageants enregistrés et analysés par MyCercle…