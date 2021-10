Diagnostics juridiques gratuits pour les TPE-PME parisiennes

Cette opération, organisée en partenariat avec la CGPME Paris - Ile-de-France, a pour objectif de réaliser plus de 500 diagnostics en une semaine. Les dirigeants des TPE/PME peuvent dès à présent réserver leur rendez-vous avec un avocat via la plateforme de l'événement : www.avocatcite.org

Réaction d'un dirigeant sur la précédente édition :

« Cette expérience a été pour moi l'occasion de rencontrer une personne que je n'aurais jamais contacté autrement que dans une "situation de crise". Cela a permis de "désacraliser" l'image de l'avocat que l'on peut percevoir comme inaccessible et a été source d'enrichissement pour moi. Nous avons évoqué ensemble des points très techniques, directement en rapport avec mon activité. Par delà l'aspect technique, c'est surtout une relation de confiance qu'il est possible de bâtir à travers ces rendez-vous et cela peut, à terme, mener à une collaboration. »

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'édition 2015 de L'Avocat dans la Cité organisé par le barreau de Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris. Sur une semaine, ce sont plus de 5 000 consultations gratuites, toutes spécialités confondues, qui sont dispensées par des avocats du barreau de Paris aux quatre coins de la capitale, pour répondre aux questions de tous les Parisiens.