DHL Express met le paquet pour livrer les cadeaux de Noël

D’après un récent sondage de Cofidis / CSA Research, de novembre 2022, les cadeaux restent le poste de dépenses n°1 des Français. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à acheter leurs cadeaux en ligne. En effet, la crise de la Covid a accéléré de façon spectaculaire le phénomène des achats à distance, qui est désormais bien ancré dans les habitudes des consommateurs. Aujourd’hui, le pays compte plus de 42 millions de cyberacheteurs. En décembre, DHL Express France s’attend ainsi à traiter plus de 4,5 millions de colis, avec une journée record attendue le lundi 19 décembre où les équipes traiteront plus de 260 000 colis sur cette seule journée. Ces chiffres sont en augmentation de +21 % par rapport aux chiffres de Noël 2019, dernière année de référence pré-covid. Pour pallier cette forte augmentation, l’entreprise a embauché plus de 150 saisonniers, qui vont venir prêter main-forte pour Noël aux collaborateurs DHL.

38 vols quotidiens jusqu’à Noël

Et, pour acheminer les colis depuis et vers le monde entier, ce sont déjà 4 vols supplémentaires qui sont en service jusqu’à Noël, relevant leur nombre à 38 pour connecter quotidiennement au reste du monde les 49 agences opérationnelles françaises de l’entreprise.

Cette forte montée en puissance sur le mois de décembre est décisive pour l’entreprise. « Désormais, la livraison est devenue un élément clé dans les décisions d’achats. Elle est déterminante dans le choix des boutiques en ligne et il est essentiel que nos partenaires sachent qu’ils peuvent compter sur nous pour que leurs produits soient acheminés dans les meilleures conditions, depuis chez eux jusqu’aux consommateurs. La période de fin d’année représente en effet une importante partie de leur chiffre d’affaires, c’est pourquoi nous déployons chaque année des moyens très importants pour relever ce défi de Noël », explique Philippe Prétat, PDG de DHL Express France.

255 millions d’euros investis en 6 ans

Pour livrer les cadeaux de Noël, les équipes de DHL Express peuvent s’appuyer sur le puissant réseau développé par le transporteur en France. L’entreprise a investi 255 millions d’euros dans ses infrastructures hexagonales sur ces 6 dernières années. Elle a agrandi ses agences et les a équipées d’outils derniers cris pour raccourcir les délais de livraison, renforcer le suivi et la sécurité des colis tout en améliorant le confort de travail de ses équipes.

Elle a notamment consacré 170 millions d’euros à sa nouvelle plate-forme de Paris-Charles de Gaulle. Construit sur un espace équivalent à 13 terrains de foot, il s’agit de l’investissement le plus important de DHL Express ces dernières années en Europe et du plus important jamais réalisé en France depuis son arrivée en 1976. Sa chaîne de tri ultramoderne fait 1,5 km de long et sa capacité de traitement atteint les 38 000 pièces par heure.