Devoir de vigilance : décryptage de la proposition de législation européenne

La Commission européenne devait présenter mercredi 23 février dernier sa proposition de législation relative au devoir de vigilance européen, responsabilisant les entreprises en matière de droits humains et de respect de l’environnement. Décryptage de Me Charles-Henri Boeringer.

Quels sont les points que les entreprises suivront plus particulièrement dans la proposition européenne ?

Les entreprises sont vigilantes à la proposition européenne, sans pour autant y être opposées par principe, bien au contraire. Elles attendent seulement des principes et obligations clairs, lisibles et raisonnables afin d'améliorer leur gestion des risques et accélérer leur transition vers une plus grande vigilance sur leur chaîne de valeurs. De toute évidence, les points d'attention porteront sur le périmètre du texte, la définition des parties prenantes et la question des responsabilités et sanctions envisagées.

Sur le périmètre du texte d'abord, la question des entreprises assujetties et, par conséquent, celle des moyens dont disposent les entreprises pour se conformer à la nouvelle législation, est centrale. Un projet très ambitieux avec des obligations importantes à la charge des entreprises pourra difficilement être mis en œuvre par les petites et moyennes entreprises. Ce débat a déjà commencé et se poursuivra certainement après la publication du texte.

De même, toujours sur cette question du périmètre, la définition de la chaîne de valeurs et plus exactement, de son étendue, est un vrai sujet de préoccupation pour les acteurs économiques. L'ambition affichée aujourd'hui, d'après les informations dont nous disposons, est de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeurs. Pour rappel, la définition envisagée par le parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2021 inclut les "entités avec lesquelles l'entreprise entretient une relation d'affaires directe ou indirecte, en amont et en aval", ce qui est très large et pose nécessairement des questions de sécurité juridique. Si une telle définition est suivie et adoptée par la Commission Européenne, elle imposerait aux entreprises de mobiliser des ressources considérables pour exercer leur vigilance sur des dizaines, voire parfois, des centaines de milliers de fournisseurs et sous-traitants.

En outre, la définition des parties prenantes est également clé. Là encore, l'objectif affiché est de faire de l'entreprise – organisation historiquement close – une organisation ouverte et totalement transparente. La définition des parties prenantes envisagée par le parlement européen est très large, et si elle est suivie par la Commission Européenne, elle imposerait aux entreprises d'impliquer de très nombreux acteurs externes à leur organisation, telles que des associations ou des populations locales concernées dans la définition de leur stratégie de vigilance. Si une telle initiative peut se justifier, son application concrète, d'un point de vue juridique, risque d'être complexe.

Enfin, la question des responsabilités et des sanctions, et notamment l'éventuelle création d'une autorité de contrôle, est évidemment un point de vigilance.

Qu'en est-il de la charge de la preuve et de son application ?

L'idée qui se dessine est celle d'un renversement de la charge de la preuve en cas de réalisation d'un dommage. Dès lors qu'il y a eu un dommage, il reviendrait à l'entreprise de démontrer qu'elle a respecté toutes ses obligations en matière de vigilance, sans quoi sa responsabilité serait engagée. La volonté portée à l'échelle européenne est clairement de favoriser l'accès de la société civile à un recours effectif. Pourtant, ce mécanisme d'inversion de la charge de la preuve est très contraignant et les entreprises vont y porter une attention toute particulière pour qu'il n'y ait pas d'automaticité de la mise en cause de leur responsabilité.

Pour ce qui relève de l'application plus large de la proposition européenne, elle dépendra essentiellement de l'éventuelle création d'agences nationales et des pouvoirs de sanctions dont elles seraient dotées. S'il est sûr que la création de telles agences, dotées d'un pouvoir de sanction purement préventif, c’est-à-dire indépendant de la réalisation de tout dommage, sur le modèle de l'Agence française anticorruption, pourrait accélérer la transition des entreprises vers une plus grande vigilance en matière environnementale et de droits humains, la conséquence inéluctable serait d’accroître de façon significatives les risques de poursuites pénales, déjà croissantes dans ces domaines.

Quels enseignements peut-on tirer de la loi française sur le devoir de vigilance ?

C'est une loi qui, même si elle a mis un peu de temps à produire des effets, est aujourd'hui acceptée et mise en œuvre par les entreprises. Les ONG s'en sont emparé e s et leurs recours, encore peu nombreux, sont très structurés. L'objectif initial du législateur, qui était de réussir à mettre en place une dynamique de vigilance basée sur le contrôle de la société civile, semble désormais fonctionner. Les entreprises déploient une vigilance accrue et améliorent d'année en année la publication de leurs plans de vigilance pour mieux répondre aux exigences de la société civile.

Les faiblesses qui pourraient être relevées, s'il fallait dresser le bilan équilibré de cette loi, résideraient probablement dans son manque de précision et dans sa difficile articulation avec les autres législations et réglementations existantes en matière de RSE et de reporting extra-financiers. En outre, la perception d'un risque juridique insuffisamment défini et trop indirect, notamment du fait de l'absence d'autorité de contrôle, ne permet pas aujourd'hui à cette loi d'être un instrument suffisant au regard des enjeux qu'elle traite. Enfin, les problèmes de distorsion de concurrence soulevés lors des balbutiements de cette loi, par des acteurs qui considéraient que le niveau national n'était pas le bon, seront certainement réglés par une proposition européenne ambitieuse.