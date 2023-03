Développement durable : le rapport du groupe de travail transpartisan remis à Yaël Braun-Pivet

En juillet 2022, l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de sa Présidente, Mme Yaël Braun-Pivet a mis en place un groupe de travail transpartisan sur le développement durable, chargé de faire des recommandations pour accélérer la transition écologique de l’institution et garantir son exemplarité en la matière.

Réunissant un représentant de chaque groupe politique, il a pour objectif de définir une stratégie ambitieuse et concrète de transition écologique et énergétique. Le 22 mars dernier, ce groupe de travail sur le développement durable de l’Assemblée nationale a remis son rapport intermédiaire, dressant un premier bilan positif et les premières orientations pour l’avenir.

Ce rapport a été remis à la Présidente par Marie Guévenoux et Lisa Belluco, co-rapporteures, et Jean-Marc Zulesi, vice-président du groupe de travail. Il dresse un état des lieux de la situation actuelle et des mesures déjà mises en œuvre afin de réduire l’impact environnemental de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, il formule les premières orientations de travail. Dans les mois à venir, les axes de travail se déclineront en quatre actions sectorielles (stratégie immobilière durable, déplacements, restauration, politique numérique) et trois actions transversales (politique des achats, gestion des déchets, et implication des acteurs).

Certaines recommandations du groupe de travail se sont déjà traduites en actions, notamment par la mise en place, décidée par le Collège des Questeurs, d’un plan hivernal de sobriété énergétique. Celui-ci a permis de réduire les consommations énergétiques de près de 15% cet hiver.

Pour compléter ce premier rapport d’étape, les députés du groupe de travail remettront à la présidente de l’Assemblée nationale, une fois le bilan carbone de l’Assemblée réalisé, une proposition de plan complet de transition énergétique et écologique de l’institution, contenant des recommandations opérationnelles dont la mise en œuvre relèvera des autorités compétentes, en particulier du Collège des Questeurs.

« Ce premier point d’étape doit être l’occasion de dresser un état des lieux de la situation à l’Assemblée nationale mais aussi de saluer les bonnes pratiques qui sont déjà mises en œuvre. Nous poursuivrons ce travail avec ambition dans les prochains mois », Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale.

Pour consulter le rapport : https://bit.ly/GT-DevDur-Rapport1