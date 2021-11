Développement de la transformation de bureaux et parkings en logements par Nexity

La transformation d’actifs immobiliers obsolètes (parkings ou bureaux vides), dans un contexte de pénurie de foncier, est une des solutions au manque criant de logements en France. Elle permet également, à l’heure de la transformation de la ville et de la société, plus généralement, de saisir l’opportunité que représentent certains actifs inadaptés et désuets, en favorisant un renouveau urbain, tout en minimisant l’impact environnemental. Nexity, grâce à son organisation en plateforme de services, sa fine connaissance des territoires, des enjeux locaux, des élus et des habitants, a tous les atouts pour s’investir sur le sujet et accélérer ainsi le développement de projets sur l’ensemble du territoire.

Pour Olivier Waintraub, directeur général de Nexity Seeri et de Nexity Patrimoine & Valorisation : « Construire la ville sur la ville, c’est imaginer les meilleures solutions de reconversion et de rénovation, en tenant compte de nombreuses contraintes, telles que l’état technique du bâtiment, la configuration, l’occupation partielle ou totale, la valeur patrimoniale ou encore la localisation. Il s’agit de réinventer les usages en conservant l’âme du lieu, de contribuer à son repositionnement dans le récit urbain. Nous travaillons partout en France, main dans la main avec les collectivités pour proposer de nouveaux usages à l’existant, en inventant un immobilier durable et abordable qui contribue à la vie ensemble. »

Réanimer des actifs désuets en contribuant à réinventer la façon dont les nouveaux usages s’insèrent dans la ville existante nécessite une expertise polyvalente et un travail en intelligence collective, avec les différents acteurs de la ville.

Pour Eric Barbarin qui dirige Nexity Patrimoine et Valorisation, « les équipes de Patrimoine et Valorisation réunissent des compétences polyvalentes sur les montages d’opérations complexes, la fiscalité, et la connaissance des investisseurs institutionnels. Dans un fonctionnement en design thinking, nous fédérons des réseaux d’experts, afin de concevoir et de réaliser des projets de toute complexité et dans toute la France. »

Au service des collectivités et des grands propriétaires fonciers, cette nouvelle compétence de Nexity propose de nouvelles façons de transformer les villes en assumant la transformation du patrimoine existant vers des usages correspondant aux besoins actuels et des bâtiments mis à jour, face aux enjeux environnementaux de notre époque.

Les projets de réhabilitation de Nexity en cours concernent, par exemple, la transformation de parkings en logement sur trois sites parisiens, ou encore de bureaux en logements sur deux immeubles situés à Tours, à Champs-sur-Marne et un dernier à Gennevilliers.