Développement de la coopération entre la CCI Paris Ile-de-France et l'AMIF

La CCI et l'Amif souhaitent développer une relation pérenne et construire des synergies en faveur du développement des territoires franciliens.

Les chefs d'entreprise et les maires d'Ile-de-France partagent une ambition commune en matière de développement économique, de transports et de logement. Multiplier les occasions d'échange et de réflexions entre entreprises et élus locaux est l'un des enjeux de cette signature.

Cela passe par la construction d'une vision commune et l'élaboration d'actions au service de la création de richesse et d'emplois en Ile-de-France.

La synergie entre les deux organisations s'articulera autour de quatre axes :