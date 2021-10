Développement de business : Activis passe à l'innov'action !

Passer à l’action pour faire émerger l’innovation, atout de poids sur un marché en quête de renouvellement, tel est le challenge ambitieux qu’Activis a décidé de relever pour ses clients. L’agence de marketing digital s’est structurée pour apporter une force de proposition déterminante à ses clients afin de leur permettre de garder une longueur d’avance sur des marchés souvent complexes, emprunts d’une pression concurrentielle forte.

Comment passer à l’Innov’action ?

L’innovation doit faire partie des valeurs de l’entreprise : Activis par exemple fait partie depuis 2010 des 2 000 entreprises françaises identifiées par Oseo Excellence pour leur capacité à innover et à se développer.

Au sein de l’entreprise, les nouvelles idées sont stimulées à partir d’analyse des tendances, du marché et des concurrents, mais aussi grâce à l’écoute de l’ensemble des forces vives qui composent l’entreprise : les collaborateurs, clients et partenaires.

Une équipe d’experts du marketing digital, porteurs de programmes d’innovation, s’est formée pour permettre à l’innovation se développer au sein de l’entreprise. Formateurs, conférenciers, veilleurs, chefs de projets : les Innovateurs Activis partagent leurs visions du marché pour donner naissance à des solutions business qui permettront à leurs clients de se différencier.

L’innovation, un concept ou une réalité business ?

La démarche novatrice se veut simple et pragmatique dans la relation et le service rendu au client. La mission de ces « inventeurs d’usage » est l’accompagnement des clients sur des problématiques pointues. « Nous sommes les yeux et les oreilles de nos clients sur le média Internet pour les accompagner dans leurs démarches web » a résumé Sébastien Rentz. Ainsi, les innovations sur lesquelles travaille l’équipe d’Innovateurs Activis sont toujours pensées pour être les plus rentables et les plus utiles possibles pour leurs clients.

Activis est une agence de marketing digital qui fournit des solutions génératrices de business en collaboration étroite avec ses clients. Ses experts sont convaincus que le transfert de compétences est la véritable clé du succès. Pour la troisième année, Activis a été sélectionné par Oseo Excellence comme l'une des 2 000 entreprises les plus prometteuses de France et représente la France au sein du réseau international Yamondo.