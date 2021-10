Deuxième édition du label “Fabriqué à Paris”

Répondant à une forte demande des Parisiens et des touristes pour des objets incarnant l'identité et les traditions parisiennes, la Ville a créé il y a un an un label qui valorise les produits fabriqués à Paris et démontre l'excellence et la diversité de l'artisanat parisien.

Comme le souligne Anne Hidalgo, « Les artisans parisiens ont un rôle majeur dans l'animation de nos quartiers, participent à l'identité de Paris et soutiennent l'attractivité économique. Ils sont une véritable fierté pour notre ville. Avec ce label, nous tenons à mettre à l'honneur leur savoir-faire et à les aider à développer leur activité. C'est un geste concret de la municipalité en faveur de ces femmes et de ces hommes qui créent et entreprennent. »

Plus d'informations sur www.paris.fr/fabriqueaparis