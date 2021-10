Deuxième édition de

Face au "grand succès" rencontré par l'opération l'année dernière -les 10 000 places disponibles avaient été réservées en 48 heures-, la Mairie a décidé de reconduire et d'amplifier l'événement en 2012, a expliqué l'adjoint du maire de Paris en charge du tourisme, Jean-Bernard Bros (PRG). Quatre-vingt "aventures" seront ainsi proposées à la curiosité des visiteurs, au lieu de 50. Le principe est toujours le même : l'internaute s'inscrit à l'aveuglette pour une animation à l'intitulé aussi accrocheur que mystérieux, et ne connaît le lieu du rendez-vous qu'après inscription.

Un bunker sous une gare, les coulisses d'un aéroport parisien, un atelier de sellerie au cœur de Paris, les entrailles d'une usine de pompage, l'envers du décor d'un célèbre cabaret, l'accrochage d'une exposition dans un musée d'art contemporain, un concert dans un atelier de maintenance de la RATP... : Paris Face cachée permet de "passer de l'autre côté du miroir" et de défendre "l'idée d'un tourisme participatif et interactif, plus que contemplatif", s'est félicité M. Bros.