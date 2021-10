Deux-roues motorisés : objectif 20 000 places supplémentaires

Suite à la concertation menée depuis plusieurs mois, la Ville a reçu dernièrement les représentants des deux-roues motorisés pour leur proposer plusieurs axes de travail et réaffirmer l’engagement de la Ville de créer 20 000 places de stationnement. La Mairie de Paris manifeste ainsi son attachement à ce mode de déplacement essentiel qui vient compléter l'offre alternative à la possession d'un véhicule individuel (transports en commun, Autolib' et Vélib'). Trois axes de travail ont été entamés avec les représentants des deux-roues motorisés :

- actualiser l Charte 2 RM qui avait été signée en 2007 ;

- engager un travail avec les représentants des deux-roues motorisés afin de définir des emplacements optimisés pour le stationnement des véhicules ;

- associer la Préfecture de Police à des réunions communes avec les représentants des deux-roues motorisés afin d’engager de manière localisée, arrondissement par arrondissement, une réflexion sur la politique de verbalisation et le discernement qui doit la guider.

Près de 110 000 deux-roues motorisés circulent quotidiennement dans la capitale et parcourent chacun en moyenne 25 km. Les cyclomoteurs thermiques sont néanmoins très polluants, à la fois pour l’air que nous respirons et le bruit qu'ils produisent. En subventionnant 33 % du prix d’achat TTC d’un cyclomoteur électrique neuf, l’objectif de la Mairie de Paris est d’inciter les usagers de deux-roues à s’équiper de véhicules silencieux et non polluants.