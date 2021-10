Deux ouvrages pour rebooster les travailleurs en ces temps de crise

En cet hiver quelque peu morose, les dirigeants et chargés des ressources humaines pourront soutenir leurs salariés, qu'il s'agisse de managers ou de collaborateurs, grâce à l'ouvrage parut hors collection en octobre chez Dunod intitulé « Les RH à l'ère du Covid-19 » et sous-titré « Les bonnes pratiques à retenir ».

Cet ouvrage unique livre les témoignages exclusifs de quarante DRH appartenant à différents types d'entreprises, de la PME au grand groupe international, qui ont du réinventer leur rôle dans ce contexte pandémique inédit. Ces retours d'expérience transmettent une perspective nouvelle sur les six grandes thématiques de la fonction et des questions d'actualité. Comment reconsidérer la santé et la sécurité au travail Quel regard sur le télétravail et quelle place lui réserver désormais ? Développer la technologie pour améliorer l'expérience collaborateur, utopie ou réalité ? Accélérer la digitalisation du développement des compétences ? Comment refondre les relations sociales ? Renouveler son modèle organisationnel : la culture d'entreprise comme paravent ?

De leur côté, les managers pourront aussi se tourner vers une sorte de petit manuel de survie. Sous-titré « Comment dépasser l'épuisement managérial ? », l'ouvrage « Désengagement au travail : quand le baby-foot ne suffit plus ! » parut en septembre chez Gereso édition, écrit par l'entrepreneur et coach Jean-Michel Philippon, explique que l'autonomie, la confiance ou encore la solidarité sont autant de leviers pour permettre à chacun de devenir un réel contributeur de la réussite collective.

À travers l'analyse ADN de l'engagement au travail, l'auteur propose un véritable guide pour ceux qui souhaitent composer leur propre modèle managérial, avec discernement, simplicité et justesse.

Si pour lui l'entreprise est un formidable lieu d'épanouissement pour l'homme et un espace de progrès pour notre société, il rappelle toutefois que le désengagement des salariés, épuisés par un management devenu obsolète et inadapté au monde actuel du travail, ne cesse de progresser. Ainsi, beaucoup d'artifices, comme le baby-foot, inventés pour tenter d'endiguer ce phénomène, ne suffisent plus et l'avenir de nos entreprises est en péril. Il dévoile alors des astuces pour savoir comment mettre en place un management plus humain et faire renaître la motivation des collaborateurs. n