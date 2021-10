Deux nouvelles associées chez Vivien & Associés : Flora Pitti-Ferrandi et Julie Tchaglass

Flora Pitti-Ferrandi est une spécialiste reconnue du Droit de la concurrence et de la distribution. Elle prend la direction du département accompagnée d'un collaborateur. Elle intervient sur tous les aspects du droit communautaire et français de la concurrence, incluant le contrôle des concentrations, les pratiques anticoncurrentielles (ententes, pratiques concertées, abus de position dominante), et les aides d'Etat. Elle traite aussi des questions relatives aux pratiques restrictives de concurrence et de concurrence déloyale. Elle conseille des clients français et étrangers dans des secteurs d'activité variés et les représente devant les autorités de concurrence (DGCCRF, Autorité française de la concurrence et Commission européenne) et devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives.

Avant de rejoindre Vivien & Associés, Flora a exercé 10 ans au sein du cabinet Weil, Gotshal & Manges, où elle était Counsel. « Mon arrivée vient renforcer et développer les compétences de droit de la concurrence et de la distribution du cabinet. Une aventure très excitante démarre ainsi pour moi et mon équipe au sein d'une équipe très dynamique et en pleine croissance. », explique-t-elle.

Julie Tchaglass devient associée après deux années de collaboration senior au sein de l'équipe Corporate/M&A, pivot du cabinet, laquelle compte désormais huit associés et onze collaborateurs. Elle intervient en tant que conseil auprès de groupes industriels internationaux, cotés ou non cotés, ainsi que de fonds d'investissements, dans le cadre d'opérations transfrontalières ou domestiques de fusions-acquisitions, capital investissement (notamment LBOs et autres opérations à effet de levier), levées de fonds, joint-ventures, ainsi que pour le conseil général aux entreprises en matière de droit des sociétés, de gouvernance et de droit commercial. Elle a exercé auparavant au sein des bureaux parisiens des cabinets Olswang et Latham & Watkins. « Je suis très heureuse d'évoluer au sein du cabinet pour en devenir aujourd'hui associée, aux côtés d'avocats avec qui je partage, depuis plusieurs années, une relation de confiance et de parfaite complémentarité. », ajoute-t-elle.