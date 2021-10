Deux nouveaux managing partners chez Racine : Frédéric Broud et Xavier Rollet

Cette élection s'accompagne d'une évolution de la gouvernance du cabinet, avec la création d'un comité stratégique, composé des responsables des 10 départements du cabinet (M&A, Fiscal, Immobilier-Construction, IP/IT & Data Protection, Social, Restructuring, Banque-Finance-Assurance, Concurrence-Distribution, Agroalimentaire, Droit Public) et d'un comité d'audit, composé de trois associés élus pour deux ans.

Âgé de 54 ans, Frédéric Broud est associé en droit social au sein de Racine depuis 2012. Il intervient notamment en matière de restructuration (y compris dans le cadre de la prévention et du traitement des entreprises en difficulté), de droit pénal du travail et dispose d'une pratique reconnue dans le cadre de la mise en place des politiques de rémunération, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Frédéric Broud a exercé dans plusieurs cabinets, dont onze ans comme associé co-fondateur du cabinet Toison Villey Broud de 2000 à 2011. Il est également intervenant au sein du DJCE de l'Université de Cergy Pontoise ainsi que membre de l'EELA (European Employment Law Association).

Agé de 47 ans, Xavier Rollet est associé en droit fiscal au sein de Racine depuis 2015. Spécialiste reconnu de la fiscalité des dirigeants et des actionnaires, Xavier Rollet intervient également auprès des sociétés cotées et non cotées en matière de fiscalité des rémunérations, de transferts internationaux de salariés, de management packages et d'actionnariat salariés. Il était auparavant associé chez PwC Avocats, où il a exercé durant près de 15 ans, puis du cabinet Courtois Lebel. Il intervient également, depuis 2002, au sein du Master du Droit du Sport de l'Université d'Aix-Marseille.

Depuis sa création en 1981, Racine s'est imposé en France comme l'un des premiers cabinets d'affaires indépendant. Le cabinet compte désormais à Paris 100 avocats, dont 30 associés, pour un total de 230 avocats sur l'ensemble de son réseau. Racine, qui poursuit une croissance maîtrisée, a atteint en 2019 près de 33 millions de chiffres d'affaires à Paris et plus de 55 millions sur l'ensemble de ses bureaux. Le Cabinet a développé au fil des années une clientèle, tant française qu'internationale, d'entreprises de toute taille sur l'ensemble du territoire (CAC40, SBF 120, ETI, PME et start-up).

Dans le cadre de son développement, Racine a annoncé notamment en 2019 l'arrivée d'une équipe spécialisée en droit des institutions et des services financiers, menée par David Masson et trois collaborateurs, qui couvre toutes les problématiques juridiques, réglementaires et de conformité.