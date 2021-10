Deux nouveaux counsel dans le département Arbitrage international de Shearman & Sterling à Paris

Elise Edson, de nationalité australienne et française, a rejoint Shearman & Sterling en 2010. Elle intervient tant dans des arbitrages en matière de protection des investissements que dans des arbitrages commerciaux et de construction. Elise faisait notamment partie de l'équipe ayant représenté les actionnaires de l'ancienne société Yukos Oil Company dans les arbitrages CNUDCI introduits à l'encontre de la Fédération de Russie. Elle fait également partie de l'équipe qui représente l'Ukraine dans un arbitrage CIRDI contre Emergofin et Velbay, deux filiales de la société Rusal. Elle représente et conseille également un homme d'affaires du Moyen Orient dans un arbitrage CCI, dont le montant litigieux s'élève à plusieurs milliards de dollars, relatif au partage d'une entreprise. Elise Edson fait partie de l'équipe qui a développé, conjointement avec l'association britannique Human Rights at Sea (HRAS), un mécanisme destiné à faciliter la résolution des différends relatifs à la violation des droits de l'Homme en mer par le biais de l'arbitrage international.

Thomas Parigot a rejoint Shearman & Sterling en 2010 après deux ans et demi passés au sein du groupe Arbitrage international de Gide Loyrette Nouel. Il est intervenu dans plus de 40 arbitrages commerciaux et en matière de protection des investissements notamment en lien avec l'Amérique latine et la péninsule ibérique. Son expérience en matière d'arbitrage commercial comprend tant des différends liés à des opérations de fusion-acquisition, des joint-ventures et des conflits entre actionnaires que des différends en matière de construction, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Il intervient également devant les tribunaux français dans des procédures d'exécution ou d'annulation de sentences arbitrales. Thomas Parigot fait partie de l'équipe qui représente Sportfive (anciennement Lagardère Sports) contre la Confédération Africaine de Football (CAF) à propos de la résiliation par la CAF d'un contrat pour la gestion exclusive des droits média et marketing d'une valeur d'un milliard de dollars. Il conseille également l'opérateur portuaire Togo Terminal dans un arbitrage CIRDI contre la République du Togo portant sur un contrat de concession.

Ces nominations font partie d'une série de huit promotions par le Cabinet dans six bureaux et au sein de sept départements.