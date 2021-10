Deux nouveaux cabinets rejoignent Absoluce

Qualians existe depuis 2000. Basé à Versailles, il réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, compte 15 personnes dont 3 associés, et intervient auprès d'une clientèle de TPE et PME. Qualians se positionne sur l'accompagnement en « co-pilotes » du dirigeant en conseil et en gestion, avec des tableaux de bord personnalisés, et en s'appuyant sur une très forte digitalisation du cabinet : outils de comptabilité collaborative entre le cabinet et l'entreprise 100 % web, plate-forme dédiée...

Le cabinet réalise 20 % de son chiffre d'affaires en commissariat aux comptes, représentant une centaine de mandats. Benoît Violier, qui dirige le cabinet, est également expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles, principalement pour des missions d'évaluation d'entreprises et des préjudices économiques et financiers. Il est membre de la CCEF - Compagnie des conseils et experts financiers - et membre de son collège des évaluateurs certifiés. Il est également président de l'Association des experts-comptables des Yvelines.

Pour Benoît Violier : « Rejoindre un groupement de cabinets indépendants répond à notre besoin de rechercher une dynamique de réflexion, une mise en commun d'outils, de démarches, dans un environnement très mouvant de notre métier. C'est pour nous le bon moment d'intégrer un groupement de cabinets à taille humaine, comparable au nôtre, qui ont envie d'évoluer et d'être force de propositions pour répondre aux exigences de nos clients. »

AlterEthic existe depuis 1979. Il est issu de l'union de trois associés venant tous de grands cabinets français et internationaux (KPMG, PwC, Salustro Reydel). Il réalise 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte une trentaine de personnes dont 3 associés, sur 4 sites : Levallois-Perret, Bastille, Cergy et Beauvais. La marque reflète la vision du cabinet : les associés croient profondément au respect de l'autre (Alter) et à la nécessaire éthique dans la pratique du métier.

Le cabinet se positionne comme le conseiller stratégique de ses clients et offre toute la palette de services de gestion et de conseil à ses clients, avec un credo : anticiper les besoins du client, être de plus en plus pragmatique, dans l'opérationnel, y compris dans les missions de commissariat aux comptes qui représente 15 % du chiffre d'affaires. Un pôle, dirigé par Cédric Lavédrine, est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Cette forte empreinte se retrouve également dans la manière d'accompagner les entreprises du secteur marchand, en partageant toujours une vision sociale et solidaire avec les dirigeants et leurs équipes.

Pour Edouard Voisin, associé : « Rejoindre le groupement Absoluce, avec lequel nous partageons la même stratégie et les mêmes valeurs de rigueur, d'efficacité et de pragmatisme, va nous permettre de nous challenger, d'échanger des connaissances, des informations, d'avoir un retour terrain de ce qui se passe aux quatre coins de la France, avec l'objectif final qui est d'offrir toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. De plus, l'adhésion d'Absoluce au réseau international INAA nous permettra d'orienter nos clients qui souhaitent s'implanter à l'étranger vers des partenaires de confiance. »

Michel Tudel, président d'Absoluce, se réjouit de constater que le groupement continue son expansion : « Nos valeurs, la qualité de nos échanges et de nos partages d'expériences, tout en respectant l'indépendance de nos membres, attire de nouveaux cabinets dynamiques et entrepreneuriaux. »

Avec l'arrivée de ses deux nouveaux membres, auxquels s'est joint le cabinet Catéa situé à Montpellier, Absoluce compte 24 cabinets présents sur 53 sites en France, avec 720 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros.