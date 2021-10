Deux nouveaux associés chez Jones Day à Paris

Philippe Goutay est en charge de la pratique Réglementation et contentieux des institutions financières de Jones Day à Paris. Son activité est essentiellement dédiée aux institutions financières (banques, entreprises d'investissement, sociétés de gestion).

Il accompagne les clients français et internationaux du cabinet dans le cadre de leur constitution, leur organisation ainsi que dans leurs activités bancaires ou financières, tant dans leurs relations avec les autorités (agréments, organisation interne, aspects prudentiels ou lutte anti-blanchiment) que dans leurs relations avec leurs contreparties et clients (distributions de produits financiers, conclusion de contrats financiers ou d'externalisation). Il a également développé une expertise relative aux activités sur titres (négociations, close-out netting et garanties financières) et de post marché (compensation, règlement-livraison et conservation) couvrant aussi les infrastructures de marché. Il assiste enfin les clients du Cabinet dans le cadre de procédures disciplinaires devant l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Par ailleurs, Philippe Goutay enseigne à l'Université Paris Dauphine au sein du Master 2 de juriste financier sur les activités des dépositaires centraux et des chambres de compensation. Il est membre de la commission consultative de l'AMF sur les activités de compensation, de conservation et de règlement-livraison et conseille fréquemment les associations professionnelles et le Trésor sur les projets législatifs relatifs aux activités financières. Il a représenté la France lors des négociations de la Convention de Genève en 2009 sur les règles matérielles relatives aux titres intermédiés adoptée sous l'égide d'Unidroit.

Titulaire d'un doctorat ayant pour sujet le « Transfert de propriété des titres cotés » obtenu en 1997 à l'Université Paris Dauphine, Philippe Goutay est également diplômé de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master en Droit commercial, 1993). Il est classé chaque année parmi les meilleurs avocats en droit bancaire en France dans les guides Chambers Europe et The Legal 500 EMEA.

De son côté, Geoffroy Pineau-Valencienne exerce dans les domaines du private equity, des fusions-acquisitions et du droit boursier. Il accompagne principalement des entreprises de croissance, cotées ou non, tout au long de leur développement, ainsi que leurs actionnaires dirigeants, stratégiques ou financiers, notamment dans les secteurs de l'internet, des logiciels, de l'énergie et des biotech/medtech.

Il dispose également d'une forte expérience en matière de négociation de contrats commerciaux. A ce titre, il conseille régulièrement des groupes industriels notamment dans le cadre de la conclusion de licences de recherche et développement et de contrats de cession ou distribution de produits dans les secteurs des logiciels et des biotech.

Au cours des 36 derniers mois, Geoffroy Pineau-Valencienne a accompagné Genticel, Amoeba, Enertime et Talend dans le cadre de leur introduction en bourse sur Alternext, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris ou, sur le NASDAQ aux Etats-Unis. Il est également intervenu dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions françaises et internationales, dont la cession de Trace One à HgCapital, celle d'Alizé Pharma II au groupe Jazz Pharmaceuticals ou encore l'acquisition d'Outreau Technologies par Vossloh Cogifer.

Geoffroy Pineau-Valencienne est titulaire d'un LL.M. de New York University (2002) et d'un DESS en droit des affaires et fiscalité (1998) de l'Université de Paris II - Panthéon Assas.

“La cooptation de Philippe Goutay renforce une pratique toujours plus importante au niveau mondial alors que les aspects réglementaires et de conformité deviennent cruciaux dans la conduite des affaires de nos clients tout en faisant l'objet de multiples changements. Celle de Geoffroy Pineau-Valencienne renforce une équipe Private equity leader dans les secteurs tech et biotech/medtech depuis plus de 15 ans sur le marché français” commente Sophie Hagège, Partner-in-charge du bureau parisien de Jones Day.