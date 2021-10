Deux nouveaux associés chez Fiducial Legal by Lamy

Ayant rejoint Fiducial Legal By Lamy en 2005 pour contribuer au développement de l'activité Droit International au sein du département animé par Christoph-Martin Radtke, Marion Lingot intervient principalement en conseil et en contentieux dans le cadre d'opérations menées à l'international. Parfaitement trilingue (français, anglais et allemand), experte dans la négociation des contrats internationaux, (contrats de vente internationale, conditions générales, contrats de transport et Incoterms) et des projets internationaux, notamment des contrats FIDIC qui font référence dans les domaines de la conception et de la construction des grands projets internationaux, elle accompagne ses clients français et étrangers, tant sur le plan du conseil, que lors de litiges pouvant naître d'opérations courantes et complexes.

L'association de Benjamin Lafaye, arrivé en 2013 au sein du département Droit fiscal animé par Hugues Martin, marque la volonté très forte de Fiducial Legal by Lamy de renforcer l'activité « conseil et contentieux fiscal » avec notamment le développement de l'audit et du conseil ainsi que le contentieux et la formation en Droit fiscal.

Benjamin Lafaye a notamment fait valoir son expertise lors de la mise en œuvre de stratégies de rapprochement de sociétés et groupes d'envergure nationale et internationale, indépendamment du traitement, au cours de ces dernières années, des dossiers de rapatriement des avoirs fiscaux à l'étranger pour les contribuables français.

L'association de Marion Lingot et de Benjamin Lafaye s'inscrit dans la poursuite de la politique de développement et de promotion interne au sein de Fiducial Legal by Lamy, faisant suite à la cooptation de six nouveaux associés depuis 2010.

Marion Lingot est avocat au barreau de Lyon depuis 2004, titulaire d'un LL.M. de droit français et allemand (Université köln – Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et d'un DEA de droit privé obtenu avec mention Bien (Université Paris X) en 2003. Après deux ans au sein du cabinet Marchand, cabinet Franco-Allemand à Paris, Marion a rejoint Fiducial Legal By Lamy le 1er avril 2005.

Benjamin Lafaye est avocat au barreau de Lyon depuis 2008, titulaire d'un Master 2 “Stratégie fiscale” obtenu avec mention (IAE de Nice). Après une première expérience chez Ernst & Young et quatre ans passés au sein du cabinet Tirard, Naudin à Paris, Benjamin a rejoint Fiducial Legal By Lamy le 18 mars 2013.