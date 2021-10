Deux nouveaux associés chez Altana

Fabien Pouchot exerce au sein de l'équipe Fusions & Acquisitions - Private Equity. Fort d'une solide expérience en matière d'opérations de fusions-acquisitions et de capital investissement, il intervient pour le compte de clients français et étrangers, en particulier dans le domaine de l'énergie, des nouvelles technologies, des biotechnologies, du luxe, des médias et de l'agriculture.

Inscrit aux barreaux de Paris et New York, il est titulaire d'un Master bilingue franco-américain en droit des affaires et d'un Master of Law (LL.M.). Avant de rejoindre Altana en 2010, Fabien Pouchot a exercé au sein des cabinets Orrick et Reed Smith. Il a également exercé un an et demi au sein du département M&A - Private Equity du cabinet Morrison & Foerster à New York (2017-2018).

« La cooptation de Fabien permet de renforcer notre activité Private Equity. Son expérience internationale est parfaitement cohérente avec nos activités cross-border », souligne Jean-Nicolas Soret, associé du cabinet.

Mana Rassouli, quant à elle, exerce au sein de l'équipe Restructuring et Distressed M&A. Elle a rejoint le groupe Altana en 2014. Spécialiste de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, elle conseille également les entreprises dans leurs opérations de croissance interne et externe, et dans le cadre de contentieux civils et commerciaux. Inscrite au Barreau de Paris en 2010, Mana Rassouli est titulaire d'un Mastère spécialisé en droit et management international de HEC (2011) ainsi que d'un Master 2 en droit Common Law Systems de l'Université de Paris II Panthéon-Assas (2008). Elle débute sa carrière chez Bird &Bird avant de rejoindre Wragge & CO, puis Racine en 2013.

L'équipe, animée par Michel Jockey, et Pierre-Gilles Wogue, avocats associés du groupe régulièrement distinguée sur le marché poursuit ainsi son développement :

« Nous sommes fiers de l'association de Mana et de ces deux cooptations qui marquent notre volonté de promouvoir nos talents », déclare Michel Jockey, Avocat associé.