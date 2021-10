Deux hôtels vont être construits à Vanves et Issy-les-Moulineaux

Depuis 2019, Viparis, conduit sur les territoires de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux, le projet Mixcité. Il s'agit d'un projet global de rénovation du site à hauteur de 500 millions d'euros. Il prévoit notamment la création d'un hôtel à Vanves, à l'angle des rues Ernest Renan et du 4 septembre et un à Issy-les-Moulineaux.

Le premier hôtel, prévu sur la commune de Vanves devrait comporter 304 chambres, réparties sur neuf étages. Le second, situé à Issy-les-Moulineaux, sera composé de 300 à 400 chambres, sur sept niveaux.

A l'origine, le projet d'Issy prévoyait la construction d'un hôtel de 66 mètres de haut, cependant, suite à une concertation avec les riverains, la hauteur du bâtiment a été revue à la baisse et la taille avait été fixée à 35 mètres. Suite à cela, La mairie a demandé une nouvelle phase de concertation qui a eu lieu à l'automne 2020 et au printemps 2021. Cette nouvelle concertation a amené, une nouvelle fois, à la réduction de la taille du projet d'hôtel qui ne mesurera finalement que 26 mètres après sa construction.

Ce projet se situe sur deux communes, un permis de construire a d'ores et déjà été déposé par Viparis à la mairie de Vanves pour la construction d'un autre hôtel, situé sur son territoire. Dans ce cadre, une étude environnementale a été réalisée sur l'ensemble du territoire concerné par les travaux, cette étude donnera suite à une enquête publique sur la commune de Vanves et même sur celle d'Issy-les-Moulineaux où le permis de construire n'a pas encore été déposé.

L'immeuble a été dessiné par l'agence Viguier architecture qui a également conçu l'immeuble Bridge, actuel siège social d'Orange au pont d'Issy. Il reposera sur un socle commercial animé et proposera une nouvelle ouverture du Parc des Expositions vers la rue Ernest Renan, comme les commerçants l'avaient souhaité.

Le dossier d'enquête publique est consultable en ligne et les avis des deux communes, de l'intercommunalité Grand Paris Seine-Ouest ainsi que celui de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE). De plus, des permanences sont organisées dans les villes pour connaître ce projet.

A Issy-les-Moulineaux, elles se tiendront le 16 août de 14 à 17 heures, le 31 août de 14 à 17 heures et le 17 septembre de 9 heures à midi. Toutes auront lieu au centre administratif de la ville.

Pour la commune de Vanves, les réunions se tiendront également au centre administratif. Le 16 août de 14 à 17 heures, le 11 septembre de 9 heures à midi et le 17 septembre de 14 à 17 heures.