Deux fois plus de policiers dans les transports en commun avant les JO 2024

Le nombre de forces de l'ordre déployées dans les transports en commun va doubler au niveau national d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, et particulièrement en Île-de-France. C’est l’annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement à la gare de l’Est le 24 novembre. L’objectif affiché est de « rassurer les Français » et « bien accueillir les étrangers ».

Les effectifs passeront ainsi de « 1 675 policiers et gendarmes » à « 3 510 », annonce le ministre. 200 seront affectés rien qu'à Paris. Le reste en province. Il s'agira d'unités spécialisées, dans huit grandes agglomérations comme Bordeaux, Rennes, Orléans ou encore Rouen.

Baisse de la violence dans les transports

Ces renforts doivent permettre d'accentuer l'amélioration de la sécurité dans les transports constatée depuis le début de l'année. Au niveau national, pour la période septembre-octobre 2022, les violences aux personnes dans les transports en commun « baissent significativement, à hauteur de -18 % », affirme le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. A Paris, la baisse est de -26 %, -33 % dans les Hauts-de-Seine, -22 % en Seine-Saint-Denis.