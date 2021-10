Deux créatrices récompensées au concours Ateliers d'art de France

En Île-de-France, un jury constitué de six personnalités a choisi de récompenser deux créatrices, Sophie Théodose et Virginie Bécourt, pour leurs œuvres originales.

Sophie Théodose, enlumineur contemporain, a obtenu le prix régional dans la catégorie Patrimoine pour son ouvrage Les Heures de Marguerite. «Au-delà de l'élégance de sa pièce, c'est la cohérence, la sincérité et l'exigence de sa démarche, alliant respect d'une tradition et recherche d'une expression personnelle et moderne, qui a convaincu le jury». Virginie Bécourt, modiste et brodeuse, a remporté le prix régional dans la catégorie Création pour sa pièce Prise de tête ou... «Quand la musique est bonne... C'est le point d'équilibre entre sa maîtrise technique, l'expressivité artistique et sa projection vers les projets à venir, qui a justifié le choix du jury, estimant que cela reflétait l'esprit en ébullition des métiers d'art.»

Sophie Théodose

​

Virginie Bécourt