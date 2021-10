Deux créateurs franciliens reçoivent le Prix national Talents des Cités

En 2021, plus de 550 entrepreneurs en devenir et en activité ont candidaté et 28 d'entre eux ont été récompensés au niveau régional. Les lauréats nationauxont été dévoilés lors d’une cérémonie organisée au ministère de l’Économie, en présence de Nadia Hai, ministre chargée de la Ville.

Le Prix Radio France a été décerné à Anaïs Abchar pour son projet Want to Help, à Gonesse, dans le Val-d’Oise, En catégorie Émergence, accompagnée par Entrepreneur dans la ville.

Le Coup de cœur parrainé par Bpifrance est revenu à Marcellin Pelhate et Thuy Vy Do Huynh pour leur entreprise Le Beau Thé implantée à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis,en catégorie Création, accompagnés par Initiative France, La MIEL.